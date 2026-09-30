Fátima Román y Junior Rodríguez celebraron emocionados su segundo aniversario de matrimonio

El 29 de setiembre de 2024 ante el altar del Santuario Virgen del Rosario de la ciudad de Luque se juraron amor eterno Fátima Román y Rubén Rodríguez Junior. Ayer, el matrimonio ya celebró su segundo aniversario.

“Dos años de aquella tarde en la que llegaste a la iglesia maravillosamente bella. Con esa sonrisa tan tuya que me enamoró desde el primer día. Dos años de caminar juntos de la mano y con la bendición de Dios. Ser tu esposo es una experiencia que renueva día a día el verdadero significado del amor”, expresó en su cuenta de Instagram Junior Rodríguez.

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“Gracias por acompañarme cada día en mis desafíos y anhelos, pero siempre con tu carácter y postura, digna de una mujer con todas las letras que cada día me enseña lo que es amar. ¡Gracias por estos dos años de ser mi esposa. Te amo con el alma!“, destacó el conductor Rubén Rodríguez Junior.

Fati Román a Junior: “Gracias por ser parte de mi vida”

La enamorada esposa Fátima Román utilizó la misma red social de la camarita para dejar un emotivo mensaje a Junior Rodríguez: “Se cumplen dos años desde que dijimos ‘sí, acepto’, detrás de esas dos palabras existe una vida entera de sentimientos encontrados. No llegamos hasta acá siendo perfectos, llegamos siendo nosotros; con días maravillosos y otros que nos pusieron a prueba; con momentos en los que reímos hasta olvidar el mundo, y otros en los que simplemente tuvimos que tomarnos de la mano y resistir juntos. Y quizás ahí entendí el verdadero significado del amor y el matrimonio: No es solamente encontrarse… es no dejar de elegirse".

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Luego, La Emperatriz Fátima Román continuó reflexionando: “Rubén, nuestra historia, es nuestra, lleva nuestras huellas, nuestras lágrimas, nuestras alegrías, nuestros sueños y todo aquello que solo vos y yo sabemos cuanto significó. Gracias por ser parte de mi vida, de mi familia, de mis días y de mis sueños. Gracias por estos dos años siendo mi esposo y por cada año de historia que nos trajo hasta este lugar”.

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“Hoy solo le pido a Dios una cosa; que cuando pasen muchos años y nuestras manos lleven las marcas del tiempo, todavía podamos mirarnos y recordar que alguna vez prometimos caminar juntos; y que cumplimos. Feliz segundo aniversario”, se puede leer al final del texto que escribió Fati Román al celebrar sus Bodas de Algodón.