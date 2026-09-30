Joaquín Levinton fue denunciado por supuesto abuso sexual: ¿Qué dijo el músico?

“En las últimas horas trascendió que una expareja de Joaquín Levinton, con quien mantuvo una relación durante cinco años, lo denunció por abuso sexual con acceso carnal, además de violencia física y psicológica”, informa el diario Clarín de Argentina.

“La mujer, que prefirió preservar su identidad mediáticamente, recurrió en la tarde del lunes a la Comisaría Vecinal 2-B ubicada en el barrio porteño de Recoleta con registros audiovisuales para respaldar su testimonio”, se puede leer en Clarín.

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“Durante ese periodo sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína y forzada, a mantener, en esta situación, relaciones sexuales no consentidas, mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas de indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer en esas películas”, aseguró la mujer de inicial P. ante la Policía, siempre según el diario Clarín.

Joaquín Levinton: “Esta persona me viene acosando hace muchos años”

El músico Joaquín Levinton utilizó sus redes sociales para referirse a la grave denuncia en su contra.

“Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, comenzó expresando Joaquín Levinton en sus historias de Instagram al tiempo de destacar: “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”.

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“Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”, siguió contando Joaquín Levinton.

“Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, finaliza el texto que lleva la firma de Joaquín Levinton.