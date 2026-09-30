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30 de septiembre de 2026 a la - 13:59

Joaquín Levinton fue denunciado por supuesto abuso sexual: ¿Qué dijo el músico?

El músico argentino Joaquín Levinton.
El músico argentino Joaquín Levinton.Instagram/Joaquín Levinton

El cantante argentino Joaquín Levinton fue denunciado por una supuesta expareja por abuso sexual, además de violencia física y psicológica. El líder de Turf se expresó en sus redes al respecto. ¿Qué dijo? Seguí leyendo...

Por ABC Color
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“En las últimas horas trascendió que una expareja de Joaquín Levinton, con quien mantuvo una relación durante cinco años, lo denunció por abuso sexual con acceso carnal, además de violencia física y psicológica”, informa el diario Clarín de Argentina.

“La mujer, que prefirió preservar su identidad mediáticamente, recurrió en la tarde del lunes a la Comisaría Vecinal 2-B ubicada en el barrio porteño de Recoleta con registros audiovisuales para respaldar su testimonio”, se puede leer en Clarín.

Joaquín Levinton. (Instagram/Joaquín Levinton)
Joaquín Levinton fue denunciado por supuesto abuso sexual. (Instagram/Joaquín Levinton)

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“Durante ese periodo sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína y forzada, a mantener, en esta situación, relaciones sexuales no consentidas, mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas de indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer en esas películas”, aseguró la mujer de inicial P. ante la Policía, siempre según el diario Clarín.

Joaquín Levinton: “Esta persona me viene acosando hace muchos años”

El músico Joaquín Levinton utilizó sus redes sociales para referirse a la grave denuncia en su contra.

“Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, comenzó expresando Joaquín Levinton en sus historias de Instagram al tiempo de destacar: “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”.

“Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años", expresó Joaquín Levinton en Instagram. (EFE/Nathalia Aguilar)
“Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años", expresó Joaquín Levinton en Instagram. (EFE/Nathalia Aguilar)

Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”, siguió contando Joaquín Levinton.

“Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, finaliza el texto que lleva la firma de Joaquín Levinton.