Alejandro Sanz, rodeado de sus cuatro hijos y su novia en el estreno de “El alma al aire”

Alejandro Sanz fue el protagonista indiscutible de la noche de gala de presentación del musical “El alma al aire”, basado en sus icónicas canciones. Pero el español no llegó solito al evento que tuvo lugar en el Teatro Ocaso Coliseum de Madrid, lo hizo muy bien acompañado de sus hijos y su novia.

Ale Sanz estuvo rodeado de sus hijos Manuela, Alexander, Alma y Dylan. Y, por supuesto, de la actriz peruana Stephanie Cayo. Fue la primera vez que asistió a un evento público con sus cuatro hijos y su novia.

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“Hay algo realmente emocionante en ver cómo tus canciones encuentran una vida que nunca imaginaste para ellas. Tanto talento, trabajo y cariño para convertirlas en una historia nueva. El sueño de cualquier compositor hecho realidad, superando todas mis expectativas. Gracias por dejaros el alma al aire en esta obra de arte”, escribió Alejandro Sanz en su cuenta de Instagram.

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“Cuando la vida te regala algo así, solo queda disfrutarlo. Hoy el viento de Levante sube el telón de El alma al aire”, destacó emocionado Ale Sanz en las redes tras el estreno del musical en Madrid.