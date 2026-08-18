Alejandro Sanz disfruta del verano europeo con sus cuatro hijos y su novia peruana

“Un poco de mar, mucho amor, los míos cerca y la poesía por dentro”, escribió el cantautor español Alejandro Sanz en su cuenta de Instagram junto a las postales de sus vacaciones a pura familia.

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Ale Sanz está viviendo unos días inolvidables con su novia peruana Stephanie Cayo. Y, como en cada vacaciones de verano, también lo acompañan sus cuatro hijos: Manuela, Alexander, Dylan y Alma.

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Palma de Mallorca e Ibiza fueron los destinos elegidos por Alejandro Sanz para disfrutar del verano europeo a pleno.

Paseos en yate, sol, arena, mar y, por supuesto, mucho amor se conjugan en las jornadas de relax del artista español Ale Sanz, quien tiene una legión de seguidores en nuestro país.