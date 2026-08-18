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18 de agosto de 2026 a la - 12:39

Alejandro Sanz disfruta del verano europeo con sus cuatro hijos y su novia peruana

Alejandro Sanz con sus hijos Alexander, Manuela, Dylan y Alma.
Alejandro Sanz con sus hijos Alexander, Manuela, Dylan y Alma.Instagram/Alejandro Sanz

El cantante español Alejandro Sanz vive unos días a puro relax y disfruta del verano europeo en muy buena compañía. El artista publicó en las redes postales donde se lo ve con sus cuatro hijos y su novia Stephanie Cayo. ¡Adelante!

Por ABC Color

“Un poco de mar, mucho amor, los míos cerca y la poesía por dentro”, escribió el cantautor español Alejandro Sanz en su cuenta de Instagram junto a las postales de sus vacaciones a pura familia.

¡Enamorados! Alejandro Sanz y su novia Stephanie Cayo. (Instagram/Alejandro Sanz)
¡Enamorados! Alejandro Sanz y su novia Stephanie Cayo. (Instagram/Alejandro Sanz)

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¡Feliz! Alejandro Sanz disfruta sus vacaciones en Mallorca e Ibiza. (Instagram/Alejandro Sanz)
¡Feliz! Alejandro Sanz disfruta sus vacaciones en Mallorca e Ibiza. (Instagram/Alejandro Sanz)

Ale Sanz está viviendo unos días inolvidables con su novia peruana Stephanie Cayo. Y, como en cada vacaciones de verano, también lo acompañan sus cuatro hijos: Manuela, Alexander, Dylan y Alma.

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El cantante Alejandro Sanz con su hija mayor, Manuela. (Instagram/Alejandro Sanz)
El cantante Alejandro Sanz con su hija mayor, Manuela. (Instagram/Alejandro Sanz)

Palma de Mallorca e Ibiza fueron los destinos elegidos por Alejandro Sanz para disfrutar del verano europeo a pleno.

Papá Alejandro Sanz posando con Alexander y Dylan. (Instagram/Alejandro Sanz)
Papá Alejandro Sanz posando con Alexander y Dylan. (Instagram/Alejandro Sanz)

Paseos en yate, sol, arena, mar y, por supuesto, mucho amor se conjugan en las jornadas de relax del artista español Ale Sanz, quien tiene una legión de seguidores en nuestro país.