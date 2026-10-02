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02 de octubre de 2026 a la - 11:03

Shakira brilla en la Semana de la Moda de París

Shakira luciendo un sensual vestido negro.
Shakira luciendo un sensual vestido negro.Instagram/Shakira

La colombiana Shakira llegó como invitada de honor al desfile de la afamada marca Tom Ford en la Semana de la Moda de París. La barranquillera brilló en la capital francesa con un sensual vestido negro.

Por ABC Color
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Shakira llegó deslumbrante a Francia, donde hizo una sorpresiva aparición en la Semana de la Moda de París. La cantante, que está presentado una serie de conciertos en Madrid, se escapó de España para ver en primerísima fila el desfile de Tom Ford.

Así de deslumbrante llegó Shakira al desfile de Tom Ford en el marco de la Semana de la Moda de París. (Instagram/Shakira)
Así de deslumbrante llegó Shakira al desfile de Tom Ford en el marco de la Semana de la Moda de París. (Instagram/Shakira)

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“Tom Ford es sinónimo de elegancia, sastrería impecable y una sensualidad audaz. Llevar este vestido de Tom Ford anoche encajaba a la perfección con el momento que vivo actualmente”, escribió Shakira en sus redes sociales junto a las imágenes de su paso por la Semana de la Moda de París.

Shakira preparándose para asistir al desfile de Tom Ford en la capital francesa. (Instagram/Shakira)
Shakira preparándose para asistir al desfile de Tom Ford en la capital francesa. (Instagram/Shakira)

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Shakira junto al diseñador de moda Haider Ackermann. (Instagram/Shakira)
Shakira junto al diseñador de moda Haider Ackermann. (Instagram/Shakira)

“Gracias, Haider Ackermann, por invitarme a este desfile espectacular. Eres un genio absoluto y me enorgullece que compartamos las mismas raíces colombianas. Con mucho cariño”, destacó Shakira, quien también publicó postales donde se la ve con el diseñador de Tom Ford.