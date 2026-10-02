Shakira brilla en la Semana de la Moda de París

Shakira llegó deslumbrante a Francia, donde hizo una sorpresiva aparición en la Semana de la Moda de París. La cantante, que está presentado una serie de conciertos en Madrid, se escapó de España para ver en primerísima fila el desfile de Tom Ford.

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“Tom Ford es sinónimo de elegancia, sastrería impecable y una sensualidad audaz. Llevar este vestido de Tom Ford anoche encajaba a la perfección con el momento que vivo actualmente”, escribió Shakira en sus redes sociales junto a las imágenes de su paso por la Semana de la Moda de París.

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“Gracias, Haider Ackermann, por invitarme a este desfile espectacular. Eres un genio absoluto y me enorgullece que compartamos las mismas raíces colombianas. Con mucho cariño”, destacó Shakira, quien también publicó postales donde se la ve con el diseñador de Tom Ford.