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19 de octubre de 2026 - 09:47

Nadia Ferreira y su familia disfrutan de Disney en la previa del Halloween

Nadia Ferreira con blusa clara y pantalones de mezclilla sostiene a un niño en una camiseta blanca y pantalones cortos azules, rodeados de un ambiente festivo.
Nadia Ferreira con Marquito en brazos frente al icónico castillo de Disney.Instagram/Nadia Ferreira

Nadia Ferreira y Marc Anthony hicieron una escapadita a Disney World con sus hijos Marquito y Myla. Y, por supuesto, la abuela Ludy Ferreira también se sumó al divertido plan en la previa de Halloween.

Por ABC Color
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La villarriqueña Nadia Ferreira junto a su esposo Marc Anthony prepararon sus maletas y las de los niños para vivir una nueva aventura en el famoso parque temático Disney World, en Orlando, Florida.

Nadia Ferreira sonríe en el Town Square Theater, con pantalones vaqueros y un juguete al lado.
Nadia Ferreira y Marquito, felices junto al famoso Mickey Mouse. (Instagram/Nadia Ferreira)

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“Disney Halloween tradition. ¡La temporada favorita de Marquito!“, escribió mamá Nadia Ferreria junto a las postales familiares de sus días mágicos con Marc Anthony, Marquito y Myla Muñiz, y Ludy Ferreira.

Niño pequeño con camiseta clara e inclinándose hacia su hermana bebé en cochecito rosa, en un parque con árboles.
Marquito interactuó cariñosamente con su hermanita Myla en un entorno recreativo. (Instagram/Nadia Ferreira)

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Nadia Ferreira con cabello largo y oscuro abraza a un niño sonriente, en un entorno recreativo colorido y lúdico.
Nadia Ferreira sonríe mientras abraza a su pequeño Marquito en una atracción en Disney. (Instagram/Nadia Ferreira)

“Un día de esos que se disfrutan de principio a fin… Halloween en Disney", expresó por su parte la feliz abuela Ludy Ferreira, quien acompañó a su hija Nadia y sus pequeños nietos en esa nueva aventura.

Nadia Ferreira y niño disfrazado de muñeco de nieve sonríen con camisetas rosas, en un ambiente festivo de Halloween.
Nadia Ferreira y Ludy Ferreira posan con Marquito disfrazado de muñeco de nieve en una fiesta de Halloween en Disney. (Instagram/Ludy Ferreira)

Los Muñiz-Ferreira ya recorrieron los más icónicos sitios del famoso parque temático que esta época del año ofrece eventos especiales que giran alrededor de Halloween.