Nadia Ferreira y su familia disfrutan de Disney en la previa del Halloween

La villarriqueña Nadia Ferreira junto a su esposo Marc Anthony prepararon sus maletas y las de los niños para vivir una nueva aventura en el famoso parque temático Disney World, en Orlando, Florida.

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“Disney Halloween tradition. ¡La temporada favorita de Marquito!“, escribió mamá Nadia Ferreria junto a las postales familiares de sus días mágicos con Marc Anthony, Marquito y Myla Muñiz, y Ludy Ferreira.

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“Un día de esos que se disfrutan de principio a fin… Halloween en Disney", expresó por su parte la feliz abuela Ludy Ferreira, quien acompañó a su hija Nadia y sus pequeños nietos en esa nueva aventura.

Los Muñiz-Ferreira ya recorrieron los más icónicos sitios del famoso parque temático que esta época del año ofrece eventos especiales que giran alrededor de Halloween.