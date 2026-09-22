Nadia Ferreira compartió postales familiares captadas en Las Vegas

“Las Vegas a través de mi carrete de fotos”, escribió la vicerreina universal 2021 Nadia Ferreira en su cuenta de Instagram junto a varias fotografías que la tienen como protagonista junto a su esposo Marc Anthony y sus hijos Marquito y Myla.

La familia Muñiz-Ferreira viajó a Las Vegas, Nevada, porque papá Marc Anthony presentó varios shows en las esperadas fechas de su residencia “Vegas, My Way!”.

Lea más: Nadia Ferreira reveló algunos detalles de su vida. ¿Qué contó?

Y, por supuesto, Nadia Ferreira dijo presente en los shows de su esposo Marc Anthony. También el tierno Marquito acompañó a su papi en sus conciertos. Y, como siempre, la abuela Ludy Ferreira no estuvo ausente en este tour a pura familia por Las Vegas.

Lea más: Nadia Ferreira, radiante en su primera alfombra roja tras dar a luz a Myla

Además, este viaje donde Marc Anthony unió trabajo y familia, fue más que especial. ¿El motivo? El esposo de Nadia Ferreira celebró su cumpleaños número 58 en el marco de sus días en Las Vegas.