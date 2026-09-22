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22 de septiembre de 2026 a la - 16:29

Nadia Ferreira compartió postales familiares captadas en Las Vegas

Nadia Ferreira con blusa negra y pantalones zigzagueantes, sostiene de la mano a un niño con camisa amarilla en un pasillo.
Nadia Ferreira y Marc Anthony caminando con el tierno Marquito, antes de uno de los shows del cantante salsero en Las Vegas.Instagram/Nadia Ferreira

Nuestra bella compatriota Nadia Ferreira viajó con su familia a Las Vegas, donde su esposo Marc Anthony brindó una serie de conciertos. Y, tras sus días en la icónica ciudad turística ubicada en Nevada, la villarriqueña compartió las más bellas postales. ¡Adelante!

Por ABC Color
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Las Vegas a través de mi carrete de fotos”, escribió la vicerreina universal 2021 Nadia Ferreira en su cuenta de Instagram junto a varias fotografías que la tienen como protagonista junto a su esposo Marc Anthony y sus hijos Marquito y Myla.

Nadia Ferreira en blusa blanca y jeans, sentada en un avión privado, sostiene a un bebé en brazos mientras mira por la ventana.
Nadia Ferreira con Myla en sus brazos en un avión privado rumbo a Las Vegas. (Instagram/Nadia Ferreira)

La familia Muñiz-Ferreira viajó a Las Vegas, Nevada, porque papá Marc Anthony presentó varios shows en las esperadas fechas de su residencia “Vegas, My Way!”.

Nadia Ferreira en vestido negro sostiene su rostro mientras Marc Anthony, con traje oscuro y gafas, se acerca a ella en ambiente tenue.
¡Siempre juntos y enamorados! Nadia Ferreira y Marc Anthony. (Instagram/Nadia Ferreira)

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Hombre con sombrero y chaqueta de cuero camina junto a niño y mujer con blusa blanca en ambiente moderno y minimalista.
Marc Anthony, Marquito y Nadia Ferreira caminando en un elegante centro comercial, disfrutando de un día juntos en Las Vegas. (Instagram/Nadia Ferreira)

Y, por supuesto, Nadia Ferreira dijo presente en los shows de su esposo Marc Anthony. También el tierno Marquito acompañó a su papi en sus conciertos. Y, como siempre, la abuela Ludy Ferreira no estuvo ausente en este tour a pura familia por Las Vegas.

Niño de cabello rizado y oscuro, sentado en un elegante asiento de avión, mirando curioso por la ventana hacia un cielo azul.
Marquito Muñiz Ferreira en un jet privado, mirando hacia el exterior mientras navega por el cielo. (Instagram/Nadia Ferreira)

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Mujer de cabello largo y castaño en blusa negra y niño con camiseta clara, observan una gran pintura en un ambiente artístico.
Nadia Ferreira y su hijo Marquito en un museo, contemplando una pintura artística en el fondo. (Instagram/Nadia Ferreira)

Además, este viaje donde Marc Anthony unió trabajo y familia, fue más que especial. ¿El motivo? El esposo de Nadia Ferreira celebró su cumpleaños número 58 en el marco de sus días en Las Vegas.