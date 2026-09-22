Nadia Ferreira compartió postales familiares captadas en Las Vegas
Nuestra bella compatriota Nadia Ferreira viajó con su familia a Las Vegas, donde su esposo Marc Anthony brindó una serie de conciertos. Y, tras sus días en la icónica ciudad turística ubicada en Nevada, la villarriqueña compartió las más bellas postales. ¡Adelante!
“Las Vegas a través de mi carrete de fotos”, escribió la vicerreina universal 2021 Nadia Ferreira en su cuenta de Instagram junto a varias fotografías que la tienen como protagonista junto a su esposo Marc Anthony y sus hijos Marquito y Myla.
La familia Muñiz-Ferreira viajó a Las Vegas, Nevada, porque papá Marc Anthony presentó varios shows en las esperadas fechas de su residencia “Vegas, My Way!”.
Y, por supuesto, Nadia Ferreira dijo presente en los shows de su esposo Marc Anthony. También el tierno Marquito acompañó a su papi en sus conciertos. Y, como siempre, la abuela Ludy Ferreira no estuvo ausente en este tour a pura familia por Las Vegas.