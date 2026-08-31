Nadia Ferreira reveló algunos detalles de su vida. ¿Qué contó?

Nadia Ferreira sorprendió a sus casi 4 millones de seguidores en Instagram al revelar en medio de una dinámica varios aspectos desconocidos de su vida, que siempre son buscados en Google.

A través de un video, la vicerreina universal 2021 respondió las curiosidades que sus seguidores desean saber de ella en internet. “Hola a todos, soy Nadia Ferreira y hoy vamos a responder unas preguntas buscadas sobre mí en Google. No sé qué esperar, pero vamos a descubrirlo juntos”, expresó entre risas nuestra compatriota.

¿De dónde es Nadia Ferreira? fue la primera pregunta y ella orgullosa dijo: “Yo soy nacida y criada en Villarrica del Espíritu Santo, en Paraguay”. Además, contó a sus seguidores que habla español, guaraní, portugués e inglés y brevemente demostró esos conocimientos.

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¿Nadia Ferreira tiene tatuaje?

Otro requerimiento que contestó fue: ¿Nadia Ferreira tiene tatuaje? “¡Sí, tengo un tatuaje, raramente que me lo hice, porque en realidad como que no soy muy amante de los tatuajes”, dijo la exreina de belleza al destacar que una noche después del concierto de su esposo Marc Anthony en Miami fueron al barco, que estaban en familia, con algunos amigos muy cercanos. Entre los presentes se encontraba un tatuador a quien le tienen mucho aprecio y ahí nació hacerse el tatuaje con un corazoncito con la inicial “M” por su hijo Marquito y su marido Marc Anthony.

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¿Cómo Nadia Ferreira se volvió modelo? fue otra consulta que respondió: “Empecé a trabajar a los 13 años”. Contó que le llegó una propuesta para una campaña, algo que siempre quiso hacer, su mamá Ludy Ferreira le dijo que sí y tuvieron que viajar de Villarrica a Asunción. “Así empezó esto, es algo que siempre deseé. Y ya después vinieron un montón de campañas en todo el país, empecé a viajar por la región y ya después a México, a Estados Unidos. Y así fue que empezó todo este mundo del modelaje”, aseguró la paraguaya.

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Nadia Ferreira también reveló que su principal hobby es jugar tenis, deporte que practica desde los 5 años. Además, contó que le encanta ver películas, maquillarse y cantar.

La esposa de Marc Anthony antes de despedirse señaló sonriente: “Si quieren saber algo más, dejenme en los comentarios”. Así que, probablemente vendrá una segunda parte con las respuestas de Nadia Ferreira a las interrogantes de sus seguidores. ¡A estar atentos!