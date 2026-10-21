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21 de octubre de 2026 - 09:38

La periodista Kiara Aguilar celebra la vida de Aitana

Mujer con cabello oscuro y vestido rosa claro sonríe mientras sostiene a una niña con vestido y diadema rosa en una iglesia decorada.
Kiara Aguilar con la tierna Aitana en sus brazos.Instagram/Kiara Aguilar

Kiara Aguilar celebró ayer el cuarto cumpleaños de su pequeña Aitana. “Sos mi regalo más hermoso, mi sonrisa de cada día y mi razón más bonita para ser mejor”, expresó la orgullosa mamá.

Por ABC Color
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La dulce Aitana ya cumplió cuatro años y su mami, la periodista Kiara Aguilar, se mostró muy emocionada en las redes al celebrar la vida de la pequeña que alegra sus días.

Niña con cabello rizado y vestido blanco sostiene una flor, junto a una torta rosa y blanca con velas encendidas.
Aitana, la hija de Kiara Aguilar, ya cumplió cuatro años. (Instagram/Kiara Aguilar)

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“¡Felices 4 añitos, mi amorcita! Hace cuatro años llegaste a mi vida para llenarla de amor, magia y felicidad. Sos mi regalo más hermoso, mi sonrisa de cada día y mi razón más bonita para ser mejor", escribió mamá Kiara Aguilar en su cuenta de Instagram.

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Mujer con vestido rosa claro toma de la mano a niña en vestido rosa con cinta, ambas sonrientes en un ambiente festivo.
¡Hermosas madre e hija! Kiara Aguilar y su pequeña Aitana. (Instagram/Kiara Aguilar)

“Que nunca te falten motivos para sonreír y que la vida siempre te abrace con todo el amor que merecés. Mamá siempre va a estar a tu lado, tomándote de la mano y acompañándote en cada paso”, expresó la periodista Kiara Aguilar, quien para finalizar el mensaje dirigido a su hija Aitana destacó: “Te amo hasta el infinito, mi pequeña”.