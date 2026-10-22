Gretha Matiauda, Miss Universo Paraguay, lucirá un traje típico creado por Simón Villalba

A menos de un mes de la gran final de Miss Universo 2026, nuestra bella Miss Paraguay Gretha Matiauda reveló que el traje típico que lucirá en el certamen será una creación del diseñador Simón Villalba.

“¡Vamos Paraguay con todo! Nuestra historia y nuestra cultura están listas para conquistar el universo. El traje típico que llevaré al escenario de Miss Universo 2026 edición Diamante estará en manos del extraordinario diseñador paraguayo Simblas Simón Villalba, quien en septiembre hizo historia al convertirse en el primer paraguayo en recibir el reconocimiento Best Designer of the Season en la New York Fashion Week", anunció feliz Gretha Matiauda en las redes sociales.

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“Dos sueños, una misma bandera y un propósito: mostrarle al mundo la grandeza del talento paraguayo. ¡Que nuestra identidad brille más fuerte que nunca!“, destacó la Gretha Matiauda, quien en breve viajará rumbo a Puerto Rico para representarnos en el certamen Miss Universo 2026.

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El calendario de la edición número 75 de Miss Universo indica que el 21 de noviembre será el desfile de trajes nacionales y el 22 será la competencia preliminar del certamen de belleza.

La gran final se desarrollará el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, escenario donde la actual Miss Universo Fátima Bosch coronará a su sucesora.