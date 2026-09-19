El paraguayo Simón Villalba, Mejor Diseñador de la Temporada en el marco del New York Fashion Week

Simón Villalba se llevó el título de Best Designer of the Season (Mejor Diseñador de la Temporada) en el marco del New York Fashion Week. Nuestro compatriota lleva varios años residiendo en Estados Unidos, donde desarrolla una carrera especialmente vinculada a los certámenes de belleza.

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En comunicación con ABC Digital, el diseñador oriundo de General Artigas nos contó cómo se dio su nominación a Mejor Diseñador de la Temporada: “Llegó como resultado del trabajo que venimos realizando durante mucho tiempo. Tuve la oportunidad de presentar mi colección en el marco de New York Fashion Week y, después del desfile, fui seleccionado y nominado para el reconocimiento de ‘Best Designer of the Season’. Finalmente, tuve la enorme alegría de recibir este premio en la gala de Runway 7, realizada en Sony Hall, en pleno corazón de Nueva York. Para mí fue un momento muy emocionante, porque representa no solamente un reconocimiento a mi trabajo, sino también a todo el esfuerzo que hay detrás de cada diseño”.

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¿Fuiste parte por primera vez del New York Fashion Week? ¿Qué colección presentaste?, fueron las consultas para el diseñador compatriota Simón Villalba, quien respondió rápidamente: “Sí, fue una experiencia muy especial porque tuve la oportunidad de formar parte de New York Fashion Week y presentar mi colección ‘Creer en Ti Mismo’, el 12 de febrero. El nombre de la colección representa mucho de lo que he vivido personalmente: creer en uno mismo, perseguir los sueños y no permitir que las dificultades definan hasta dónde podemos llegar. Cada pieza fue creada con mucha dedicación y con una identidad muy marcada, buscando transmitir fuerza, elegancia y confianza”.

Y, sobre cómo se siente con este nuevo logro en su carrera, el paraguayo Simón Villalba aseguró: “Me siento profundamente agradecido y emocionado. Este premio significa muchísimo para mí porque conozco todo el camino que tuve que recorrer para llegar hasta acá. No fue fácil dejar Paraguay, comenzar una nueva vida y construir poco a poco mi carrera en Estados Unidos. Por eso, recibir un reconocimiento como este en Nueva York tiene un significado enorme. Es una confirmación de que cuando uno trabaja con pasión, perseverancia y, sobre todo, cree en sí mismo, los sueños pueden convertirse en realidad”.

Simón Villalba: “Siempre digo con muchísimo orgullo que soy paraguayo”

El diseñador itapuense que reside en Estados Unidos siempre lleva el nombre de nuestra tierra guaraní en alto y revela orgulloso que es oriundo de General Artigas. ¿Qué te dicen cuando contás que sos de Paraguay?, fue nuestro siguiente requerimiento para Simón Villalba, quien expresó emocionado: “Siempre digo con muchísimo orgullo que soy paraguayo y que vengo de General Artigas, Itapúa. Cuando cuento de dónde soy, muchas personas sienten curiosidad porque Paraguay todavía es un país que muchos no conocen profundamente. Y para mí es una oportunidad hermosa de hablar de nuestra cultura, nuestra gente y nuestras raíces. Yo llevo a Paraguay conmigo en cada lugar donde voy. Aunque esté presentando una colección en Nueva York o trabajando internacionalmente, nunca olvido de dónde vengo. Para mí, representar a Paraguay es un orgullo y también una responsabilidad”.

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Simón Villalba vive en Estados Unidos desde hace varios años y actualmente está radicado en Nueva Jersey. “Este país me abrió muchas puertas y me permitió desarrollar mi carrera de una manera que quizás cuando estaba en Paraguay solamente soñaba. Pero nunca dejé de sentirme conectado con mi país y con mis raíces”, destacó el diseñador al tiempo de adelantarnos: “Ahora quiero seguir creciendo y llevando mi trabajo a nuevos escenarios internacionales. Tengo varios proyectos en desarrollo relacionados con moda, concursos de belleza, producciones y nuevos desfiles. Mi objetivo es continuar posicionando mi nombre y mi marca internacionalmente, pero siempre manteniendo mi esencia. Quiero que cuando alguien vea un diseño de Simblas pueda reconocer inmediatamente que hay una historia, una identidad y mucho trabajo detrás de cada pieza”.

En otro momento de la entrevista, Simón Villalba señaló: “Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todas las personas que han creído en mí y que han acompañado mi carrera. A mi familia, a mis amigos, a quienes trabajan conmigo y, especialmente, a todas las personas que siguen mi trabajo y me dan su apoyo desde Paraguay y desde distintos lugares del mundo”.

“Este reconocimiento también se lo dedico a mi país. Soy un diseñador paraguayo que salió de una ciudad pequeña de Itapúa con grandes sueños, y hoy poder estar en Nueva York recibiendo un premio por mi trabajo es algo que jamás voy a dejar de valorar”, dijo Simón Villalba, quien además destacó: “Mi mensaje para quienes tienen un sueño es simple: crean en ustedes mismos, trabajen por lo que quieren y nunca permitan que el lugar de donde vienen determine el lugar al que pueden llegar”.