La paraguaya Patricia Franco prepara el lanzamiento de su tercer libro en España

“Las aventuras de Josué: Descubriendo Cantabria” es un material de lectura dirigido al público infanto-juvenil que gira en torno a la inclusión social. La autora es la paraguaya Patricia Franco, quien hace varios años reside en Santander y es técnica en Integración Social, además estudia Trabajo Social y forma parte de la junta directiva de la Sociedad Cántabra de Escritores.

El tercer libro de nuestra compatriota Patricia Franco será lanzado el viernes 6 de noviembre en el Centro Cultural Fernando Ateca en Santander, Cantabria (España).

Patricia Franco ya presentó dos materiales de lectura anteriormente: “Las aventuras de Josué: Quiero ser un superhéroe”, en 2024, y “Las aventuras de Josué en el mundo de Esperanza”, en 2025.

El nuevo libro “Las aventuras de Josué: Descubriendo Cantabria” tiene casi 100 páginas y “combina cultura, educación y diversidad funcional”, nos contó Patricia Franco desde Santander.

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Y, por supuesto, no podíamos dejar de consultar a Patricia Franco si está en sus planes lanzar sus libros en nuestro país y ella rápidamente nos respondió: “Sííí, en julio de 2027 tenemos previsto viajar a Paraguay para presentarlos”.

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“El segundo título de la saga, ‘Las aventuras de Josué en el mundo de Esperanza’, se encuentra actualmente en proceso de traducción al guaraní, a cargo de un profesor de esta lengua residente en Madrid, Mbo’ehára Marce, con el objetivo de publicar una edición bilingüe en español y guaraní”, nos adelantó feliz Patricia Franco.

Pero eso no es todo, cuando Patricia Franco visite tierra guaraní el año próximo también presentará el libro “El Camino del Herrero”, una obra biográfica dedicada a Alberto Franco, que recoge su historia de vida.