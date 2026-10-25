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25 de octubre de 2026 - 10:00

La paraguaya Patricia Franco prepara el lanzamiento de su tercer libro en España

Patricia Franco sonríe con camiseta negra, sosteniendo el libro 'Las aventuras de Josué' en un interior luminoso.
Patricia Franco sostiene feliz su libro "Las aventuras de Josué: Descubriendo Cantabria".Gentileza

Nuestra compatriota Patricia Franco presentará su tercer libro “Las aventuras de Josué: Descubriendo Cantabria” el 6 de noviembre en Santander, España. ¡Pasá que la autora cuenta más detalles a ABC Digital!

Por ABC Color
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“Las aventuras de Josué: Descubriendo Cantabria” es un material de lectura dirigido al público infanto-juvenil que gira en torno a la inclusión social. La autora es la paraguaya Patricia Franco, quien hace varios años reside en Santander y es técnica en Integración Social, además estudia Trabajo Social y forma parte de la junta directiva de la Sociedad Cántabra de Escritores.

El tercer libro de nuestra compatriota Patricia Franco será lanzado el viernes 6 de noviembre en el Centro Cultural Fernando Ateca en Santander, Cantabria (España).

Patricia Franco ya presentó dos materiales de lectura anteriormente: “Las aventuras de Josué: Quiero ser un superhéroe”, en 2024, y “Las aventuras de Josué en el mundo de Esperanza”, en 2025.

Patricia Franco, con blusa azul, frente a mesa con libros, en ambiente exterior con fondo de piedra.
Patricia Franco promocionando su libros "Las aventuras de Josué" con la Sociedad Cántabra de Escritores, en Santillana del Mar. (Gentileza)

El nuevo libro “Las aventuras de Josué: Descubriendo Cantabria” tiene casi 100 páginas y “combina cultura, educación y diversidad funcional”, nos contó Patricia Franco desde Santander.

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Mujer de cabello largo y ondulado, con blusa negra, sonríe junto a un caballete en una biblioteca llena de libros.
Patricia Franco presentando uno de sus libros en una biblioteca en Piélagos, Cantabria. (Gentileza)

Y, por supuesto, no podíamos dejar de consultar a Patricia Franco si está en sus planes lanzar sus libros en nuestro país y ella rápidamente nos respondió: “Sííí, en julio de 2027 tenemos previsto viajar a Paraguay para presentarlos”.

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“El segundo título de la saga, ‘Las aventuras de Josué en el mundo de Esperanza’, se encuentra actualmente en proceso de traducción al guaraní, a cargo de un profesor de esta lengua residente en Madrid, Mbo’ehára Marce, con el objetivo de publicar una edición bilingüe en español y guaraní”, nos adelantó feliz Patricia Franco.

Patricia Franco sostiene su libro 'Las aventuras de Josué' en la Embajada de Mónaco, luciendo blusa azul con blanco.
La paraguaya Patricia Franco presentará su tercer libro en España. (Gentileza)

Pero eso no es todo, cuando Patricia Franco visite tierra guaraní el año próximo también presentará el libro “El Camino del Herrero”, una obra biográfica dedicada a Alberto Franco, que recoge su historia de vida.