Alejandro Calcaterra, el chef paraguayo que se destaca en un restaurante de Croacia

Alejandro Calcaterra cocina en un restaurante croata que tiene una recomendación en la Guía Michelin y está en proceso de búsqueda de su primera famosa estrella.

El paraguayo de 29 años, nacido en Asunción, estudió en la Escuela Gastronómica O’Hara, pero su amor por la cocina comenzó mucho antes. “Mi pasión por la gastronomía inició desde pequeño, gracias a mi papá, ya que él siempre era el que cocinaba en la casa. Entonces, desde pequeño tengo estas memorias de él preparando comidas y yo alrededor ayudándole como podía”, recuerda Alejandro Calcaterra.

Y aquel niño que “metía la cuchara” en las preparaciones gastronómicas de su padre, hoy se desempeña como chef en Croacia. ¿Cómo se dio este paso en tu carrera?, le preguntamos a Alejandro Calcaterra, quien rápidamente respondió: “Este es mi segundo año en Croacia. Un amigo y colega cocinero fue el que me introdujo a las posibilidades que hay en este país, ya que precisan de mano de obra para abarcar la gran cantidad de turistas que reciben anualmente”.

“Gracias a él conseguí mi primer trabajo el año pasado en el Restaurante 360, en Dubrovnik, con una estrella Michelin”, contó orgulloso Alejandro Calcaterra a ABC Digital.

“Y, al finalizar esa temporada, me recomendaron a un nuevo proyecto liderado por dos figuras importantes a nivel local. El aclamado chef Marko Turkovic y el conocido maitre Ivan Maljevac me contactaron para formar parte de su nuevo restaurante, en el que estoy trabajando actualmente, llamado Spinnaker, en la ciudad de Poreč”, siguió contándonos Alejandro Calcaterra al tiempo de destacar: “Un restaurante de alta cocina enfocado en productos de mar y pescados madurados”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: La paraguaya Natali Melot es chef personal de Julián Álvarez

Al consultarle qué cargo ocupa en el restaurante croata, Alejandro Calcaterra expresó feliz: “Me confiaron el cargo de chef de partie de la sección de parrilla, donde me encargo de asar los pescados y demás proteínas de la carta. Aparte de la limpieza y manipulación de los mismos. Estoy hace 5 meses en este puesto”.

El sitio gastronómico donde trabaja el chef paraguayo Alejandro Calcaterra busca llegar a su primera estrella Michelin. “Actualmente el restaurante tiene una recomendación en la Guía Michelin y está en proceso la búsqueda de la estrella. Para mí representa una gran responsabilidad y confianza que me hagan formar parte de esta búsqueda. Es una proyecto que te invita a cumplir con altos estándares que marcan un hito en tu carrera profesional”.

Lea más: Antonio Yegros, el pizzero encarnaceno que sigue cosechando premios internacionales

Alejandro Calcaterra ya hizo probar nuestro mbeju a sus colegas

Quisimos saber qué le dicen al chef Alejandro Calcaterra cuando cuenta que es de Paraguay. “Algunos se confunden con Uruguay, otros lo reconocen rápidamente gracias a las figuras futbolísticas que tenemos, otros necesitan ayuda para ubicarlo en el mapa y otros recién se enteran de su existencia. De igual forma, yo me siento alegre de hacerles conocer más sobre el mundo y específicamente de Sudamérica”, señaló el cocinero guaraní.

Además, preguntamos a Alejandro Calcaterra si le gustaría introducir algún plato de nuestro país en el menú del restaurante croata. Esto fue lo que nos dijo: “Sí, más que una comida me gustaría introducir técnicas o ingredientes. Solo que a veces son un poco difíciles de conseguir estando lejos. De igual forma, hace unas semanas estuvimos haciendo pruebas con mbeju, por ejemplo, que resultó de un agrado para todos los colegas”.

Y, antes de despedirnos de Alejandro Calcaterra, no podíamos dejar de preguntarle cuál es la comida paraguaya que más echa de menos estando tan lejos. Sin vueltas, el chef paraguayo nos confesó que extraña comer “nuestras icónicas sopa paraguaya y chipa guasu”.