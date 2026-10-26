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26 de octubre de 2026 - 09:32

¡Chiche Corte le pidió matrimonio a Yasmin Franz!

Mujer con vestido rosa brillante y bolso verde sonríe junto a hombre en traje oscuro y corbata color vino, en ambiente festivo al atardecer.
Yasmin Franz y Eduardo "Chiche" Corte se comprometieron el fin de semana.Instagram/Chiche Corte

El conductor Eduardo “Chiche” Corte pidió matrimonio a su novia Yasmin Franz, quien feliz y emocionada dijo “sí”. Así que, muy pronto sonarán campanas de boda.

Por ABC Color
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Eduardo “Chiche” Corte mostró su lado más romántico. El conductor de radio y tevé le pidió matrimonio a la bella Yasmin Franz, luego de unos años de noviazgo.

“¡No se lo esperaba nadie y menos ella!“, comenzó contando Chiche Corte en su cuenta de Instagram, donde compartió un video de la propuesta de casamiento.

Mujer en vestido rosa claro abraza a hombre en traje negro mientras se besan, rodeados de césped y árboles.
Yasmin Franz y Chiche Corte pronto se jurarán amor eterno. (Instagram/Chiche Corte)

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“Después de la foto familiar agradecí que me tengan en cuenta y me arrodillé para pedirle oficialmente ser parte de la familia, lo bueno dijo que Sí. Te amo Yasmin”, destacó Chiche Corte.

La petición de matrimonio tuvo lugar el pasado sábado, cuando el conductor Chiche Corte entregó de manera sorpresiva el anillo de compromiso a Yasmin Franz, teniendo como testigos del inolvidable momento a los familiares más cercanos de la novia.