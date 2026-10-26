¡Chiche Corte le pidió matrimonio a Yasmin Franz!

Eduardo “Chiche” Corte mostró su lado más romántico. El conductor de radio y tevé le pidió matrimonio a la bella Yasmin Franz, luego de unos años de noviazgo.

“¡No se lo esperaba nadie y menos ella!“, comenzó contando Chiche Corte en su cuenta de Instagram, donde compartió un video de la propuesta de casamiento.

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“Después de la foto familiar agradecí que me tengan en cuenta y me arrodillé para pedirle oficialmente ser parte de la familia, lo bueno dijo que Sí. Te amo Yasmin”, destacó Chiche Corte.

La petición de matrimonio tuvo lugar el pasado sábado, cuando el conductor Chiche Corte entregó de manera sorpresiva el anillo de compromiso a Yasmin Franz, teniendo como testigos del inolvidable momento a los familiares más cercanos de la novia.