Elton John celebró la vida de su esposo David Furnish

El emblemático Elton John (79) se mostró emocionado en las redes al celebrar los 64 años de su pareja. “¡Feliz cumpleaños a mi maravilloso esposo, David Furnish!“, comenzó escribiendo el famoso cantante.

“Gracias por todo el amor y la felicidad que aportas a nuestra familia cada día. Los niños y yo tenemos mucha suerte de tenerte. Te amo con todo mi corazón”, destacó Elton John en su cuenta de Instagram.

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David Furnish festejó su nueva vuelta al sol por todo lo alto con una elegante recepción en Venecia. El icónico Elton John subió al escenario, donde tocó el piano y cantó para homenajear a su esposo cumpleañero. Además, la celebración contó con la presencia de los hijos de la pareja, Zachary (15) y Elijah (13).