Elton John reunió a los famosos en la fiesta de los Óscar a beneficio de su fundación

La edición número 34 de la fiesta de gala anual de la Fundación Elton John contra el sida reunió a varios famosos para ver los Premios Óscar. La cita fue en el West Hollywood Park en West Hollywood, California.

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Famosos de la talla de Dua Lipa y su prometido Callum Turner, Nicole Peltz y su esposo Brooklyn Beckham asistieron al evento solidario organizado por el icónico cantante británico Elton John.

La cantante Becky G, el actor de cine Harry Hamlin y la actriz Lisa Rinna también dijeron presente en la gala de la fundación Elton John a beneficio de los enfermos de sida.

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La cantante británica Lola Young y el actor mexicano Diego Boneta, así como la icónica Donatella Versace y el artista canadiense David Furnish fueron otros famosos que asistieron a la velada para recaudar fondos para la Fundación Elton John contra el sida.