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17 de marzo de 2026 - 16:51

Elton John reunió a los famosos en la fiesta de los Óscar a beneficio de su fundación

¡Linda parejita! Dua Lipa y Callun Turner llegando a la 34ª fiesta anual de la Fundación Elton John contra el SIDA para ver los Premios de la Academia en el West Hollywood Park en West Hollywood, California. (Apu GOMES / AFP)
¡Linda parejita! Dua Lipa y Callun Turner llegando a la 34ª fiesta anual de la Fundación Elton John contra el SIDA para ver los Premios de la Academia en el West Hollywood Park en West Hollywood, California. (Apu GOMES / AFP)120556+0000 APU GOMES

Como ya es tradicional, Elton John organizó una fiesta de gala para celebrar los Premios Óscar. El evento fue a beneficio de su fundación que ayuda a enfermos de sida. ¡Pasá y mirá a los famosos que asistieron a la cita solidaria!

Por ABC Color

La edición número 34 de la fiesta de gala anual de la Fundación Elton John contra el sida reunió a varios famosos para ver los Premios Óscar. La cita fue en el West Hollywood Park en West Hollywood, California.

Brooklyn Peltz Beckham y Nicola Peltz Beckham, juntitos en la velada solidaria organizada por Elton John. (Jerod Harris/Getty Images/AFP)
Brooklyn Peltz Beckham y Nicola Peltz Beckham, juntitos en la velada solidaria organizada por Elton John. (Jerod Harris/Getty Images/AFP)

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Famosos de la talla de Dua Lipa y su prometido Callum Turner, Nicole Peltz y su esposo Brooklyn Beckham asistieron al evento solidario organizado por el icónico cantante británico Elton John.

La cantante Becky G llegó divina a la 34ª fiesta anual de la Fundación Elton John contra el SIDA. (Jerod Harris/Getty Images/AFP)
La cantante Becky G llegó divina a la 34ª fiesta anual de la Fundación Elton John contra el SIDA. (Jerod Harris/Getty Images/AFP)
Harry Hamlin y Lisa Rinna a su arribo a la noche de gala solidaria en West Hollywood, California. (Jerod Harris/Getty Images/AFP)
Harry Hamlin y Lisa Rinna a su arribo a la noche de gala solidaria en West Hollywood, California. (Jerod Harris/Getty Images/AFP)

La cantante Becky G, el actor de cine Harry Hamlin y la actriz Lisa Rinna también dijeron presente en la gala de la fundación Elton John a beneficio de los enfermos de sida.

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Lola Young estuvo presente en la gala del Elton John AIDS Foundation en West Hollywood, California. (Jerod Harris/Getty Images/AFP)
Lola Young estuvo presente en la gala del Elton John AIDS Foundation en West Hollywood, California. (Jerod Harris/Getty Images/AFP)
El mexicano Diego Boneta asitió muy elegante a la 34ª fiesta anual de la Fundación Elton John contra el SIDA para ver la entrega de los Premios de la Academia en West Hollywood, California. (Jerod Harris/Getty Images/AFP)
El mexicano Diego Boneta asitió muy elegante a la 34ª fiesta anual de la Fundación Elton John contra el SIDA para ver la entrega de los Premios de la Academia en West Hollywood, California. (Jerod Harris/Getty Images/AFP)

La cantante británica Lola Young y el actor mexicano Diego Boneta, así como la icónica Donatella Versace y el artista canadiense David Furnish fueron otros famosos que asistieron a la velada para recaudar fondos para la Fundación Elton John contra el sida.

La diseñadora de moda italiana Donatella Versace no se perdió la 34ª fiesta anual de la Fundación Elton John contra el SIDA para ver la entrega de los Premios de la Academia en el West Hollywood Park. (Apu GOMES / AFP)
La diseñadora de moda italiana Donatella Versace no se perdió la 34ª fiesta anual de la Fundación Elton John contra el SIDA para ver la entrega de los Premios de la Academia en el West Hollywood Park. (Apu GOMES / AFP)
El artista canadiense David Furnish dijo presente en la gala anual del Elton John AIDS Foundation. (Apu GOMES / AFP)
El artista canadiense David Furnish dijo presente en la gala anual del Elton John AIDS Foundation. (Apu GOMES / AFP)