Elton John reunió a los famosos en la fiesta de los Óscar a beneficio de su fundación
Como ya es tradicional, Elton John organizó una fiesta de gala para celebrar los Premios Óscar. El evento fue a beneficio de su fundación que ayuda a enfermos de sida. ¡Pasá y mirá a los famosos que asistieron a la cita solidaria!
Por ABC Color
La edición número 34 de la fiesta de gala anual de la Fundación Elton John contra el sida reunió a varios famosos para ver los Premios Óscar. La cita fue en el West Hollywood Park en West Hollywood, California.
La cantante británica Lola Young y el actor mexicano Diego Boneta, así como la icónica Donatella Versace y el artista canadiense David Furnish fueron otros famosos que asistieron a la velada para recaudar fondos para la Fundación Elton John contra el sida.