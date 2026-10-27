Gente
27 de octubre de 2026 - 11:17

Noah Wyle, “El hombre más sexy el mundo”, según People

Noah Wyle posando junto a su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, California, el 9 de abril de 2026. (Frederic J. Brown / AFP)
Noah Wyle posando junto a su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, California, el 9 de abril de 2026. (Frederic J. Brown / AFP)190428+0000 FREDERIC J. BROWN

El actor Noah Wyle fue elegido por la famosa revista People como “El hombre más sexy del mundo” en 2026. El protagonista de The Pitt sucede al británico Jonathan Bailey.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Noah Wyle fue nombrado “El hombre más sexy del mundo” de 2026 por la icónica revista People. El actor estadounidense de 55 años, que da vida a Michael Robby Robinavitch en la serie The Pitt, se mostró sorprendido al recibir este reconocimiento y en la entrevista con People reveló que pensó que se trataba de una broma.

Noah Wyle en la portada de la revista People. (Instagram/People Magazine)
Noah Wyle en la portada de la revista People. (Instagram/People Magazine)

Lea más: Noah Wyle ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Sin lugar a dudas, el 2026 es el año de Noah Wyle. En enero ganó el Globo de Oro 2026 al Mejor Actor en una Serie Dramática de Televisión y en abril recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Noah Wyle posa con el premio a la mejor interpretación masculina en una serie de televisión dramática por «The Pitt», durante la 83.ª ceremonia anual de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, EE. UU., el 11 de enero de 2026. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
Noah Wyle posa con el premio a la mejor interpretación masculina en una serie de televisión dramática por «The Pitt», durante la 83.ª ceremonia anual de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, EE. UU., el 11 de enero de 2026. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Hace poco más de un mes, Noah Wyle recibió el Premio Emmy 2026 al Mejor Actor Principal en una Serie Dramática por su papel en The Pitt y, ahora, People lo nombra “El hombre más sexy del mundo”.

Lea más: Mirá las fotos del Patrick Dempsey, “El hombre más sexy del mundo”, según People

Otros actores que se llevaron el título en años anteriores

En el año 1985, el emblemático actor Mel Gibson fue el primero en recibir la distinción “El hombre más sexy del mundo” de la revista People.

Patrick Dempsey, George Clooney, Chris Evans, Chris Hemsworth, Idris Elba y John Krasinski fueron otros famosos actores que en años anteriores se llevaron el título del más sexy otorgado por People.