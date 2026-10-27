Noah Wyle, “El hombre más sexy el mundo”, según People

Noah Wyle fue nombrado “El hombre más sexy del mundo” de 2026 por la icónica revista People. El actor estadounidense de 55 años, que da vida a Michael Robby Robinavitch en la serie The Pitt, se mostró sorprendido al recibir este reconocimiento y en la entrevista con People reveló que pensó que se trataba de una broma.

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Sin lugar a dudas, el 2026 es el año de Noah Wyle. En enero ganó el Globo de Oro 2026 al Mejor Actor en una Serie Dramática de Televisión y en abril recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Hace poco más de un mes, Noah Wyle recibió el Premio Emmy 2026 al Mejor Actor Principal en una Serie Dramática por su papel en The Pitt y, ahora, People lo nombra “El hombre más sexy del mundo”.

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Otros actores que se llevaron el título en años anteriores

En el año 1985, el emblemático actor Mel Gibson fue el primero en recibir la distinción “El hombre más sexy del mundo” de la revista People.

Patrick Dempsey, George Clooney, Chris Evans, Chris Hemsworth, Idris Elba y John Krasinski fueron otros famosos actores que en años anteriores se llevaron el título del más sexy otorgado por People.