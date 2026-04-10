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10 de abril de 2026 - 11:02

Noah Wyle ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El actor estadounidense Noah Wyle posa feliz sobre su estrella recién inaugurada en el Paseo de la Fama en Hollywood, California. (Frederic J. Brown / AFP)
El actor estadounidense Noah Wyle posa feliz sobre su estrella recién inaugurada en el Paseo de la Fama en Hollywood, California. (Frederic J. Brown / AFP)190428+0000 FREDERIC J. BROWN

El actor estadounidense Noah Wyle recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El ganador del Globo de Oro 2026 al Mejor Actor en una serie de drama estuvo rodeado de su familia en tan importante ceremonia. ¡Adelante!

Por ABC Color

A sus 54 años Noah Wyle ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En la emotiva ceremomia el actor estadounidense estuvo acompañado de su familia.

Noah Wyle rodeado del amor de su familia en el Paseo de la Fama de Hollywood durante la ceremonia en su honor. (EFE/EPA/TED SOQUI)
Noah Wyle rodeado del amor de su familia en el Paseo de la Fama de Hollywood durante la ceremonia en su honor. (EFE/EPA/TED SOQUI)

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Noah Wyle, quien recientemente se alzó con el Globo de Oro 2026 al Mejor Actor en una serie de drama, se mostró emocionado y feliz al descubrir su estrella en el emblemático paseo hollywoodense.

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El actor estadounidense Noah Wyle, junto a sus padres Stephen Wyle y Marty Wyle, en el Paseo de la Fama en Hollywood. (Frederic J. BROWN / AFP)
El actor estadounidense Noah Wyle, junto a sus padres Stephen Wyle y Marty Wyle, en el Paseo de la Fama en Hollywood. (Frederic J. BROWN / AFP)

La estrella número 2.840 en el icónico Hollywood Boulevard ya lleva el nombre Noah Wyle, quien en tan importante ocasión estuvo rodeado del amor de su esposa Sara Wells, sus hijos Owen, Auden y Frances Harper, y sus padres Marty y Stephen Wyle.

El actor estadounidense Noah Wyle se arrodilla sobre su estrella recién inaugurada en el Paseo de la Fama de Hollywood. (EFE/EPA/TED SOQUI)
El actor estadounidense Noah Wyle se arrodilla sobre su estrella recién inaugurada en el Paseo de la Fama de Hollywood. (EFE/EPA/TED SOQUI)