A sus 54 años Noah Wyle ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En la emotiva ceremomia el actor estadounidense estuvo acompañado de su familia.

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Noah Wyle, quien recientemente se alzó con el Globo de Oro 2026 al Mejor Actor en una serie de drama, se mostró emocionado y feliz al descubrir su estrella en el emblemático paseo hollywoodense.

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La estrella número 2.840 en el icónico Hollywood Boulevard ya lleva el nombre Noah Wyle, quien en tan importante ocasión estuvo rodeado del amor de su esposa Sara Wells, sus hijos Owen, Auden y Frances Harper, y sus padres Marty y Stephen Wyle.