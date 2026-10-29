De Sienna Miller a Demi Lovato, las celebridades en una gala solidaria en Los Ángeles
La gala solidaria de Airbnb reunió a una vedadera constelación de estrellas en Los Ángeles. Sienna Miller, Demi Lovato, Camila Alves y Matthew McConaughey fueron algunas celebridades presentes en el evento benéfico.
Varias celebridades hollywoodenses llegaron anoche hasta el Milk Studios de Los Ángeles para ser parte de la primera gala solidaria de la organización Airbnb. El evento tuvo como objetivo recaudar fondos a ser destinados en el alojamiento gratuito de personas en situaciones de vulnerabilidad.
Famosas como Sienna Miller y Demi Lovato dijeron presente en la velada benéfica. El matrimonio compuesto por Camila Alves y Matthew McConaughey también asistió a la gala.