De Sienna Miller a Demi Lovato, las celebridades en una gala solidaria en Los Ángeles

Varias celebridades hollywoodenses llegaron anoche hasta el Milk Studios de Los Ángeles para ser parte de la primera gala solidaria de la organización Airbnb. El evento tuvo como objetivo recaudar fondos a ser destinados en el alojamiento gratuito de personas en situaciones de vulnerabilidad.

Famosas como Sienna Miller y Demi Lovato dijeron presente en la velada benéfica. El matrimonio compuesto por Camila Alves y Matthew McConaughey también asistió a la gala.

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La reconocidas actrices Zoe Saldaña, Cynthia Erivo y Jessica Alba así como la icónica tenista Serena Williams tampoco faltaron a la cita solidaria en Los Ángeles.

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