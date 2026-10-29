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Gente
29 de octubre de 2026 - 12:42

De Sienna Miller a Demi Lovato, las celebridades en una gala solidaria en Los Ángeles

Sienna Miller llegó muy elegante a la primera gala de Airbnb.org en Milk Studios Los Ángeles. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Sienna Miller llegó muy elegante a la primera gala de Airbnb.org en Milk Studios Los Ángeles. (Amy Sussman/Getty Images/AFP) 023813+0000 AMY SUSSMAN

La gala solidaria de Airbnb reunió a una vedadera constelación de estrellas en Los Ángeles. Sienna Miller, Demi Lovato, Camila Alves y Matthew McConaughey fueron algunas celebridades presentes en el evento benéfico.

Por ABC Color
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Varias celebridades hollywoodenses llegaron anoche hasta el Milk Studios de Los Ángeles para ser parte de la primera gala solidaria de la organización Airbnb. El evento tuvo como objetivo recaudar fondos a ser destinados en el alojamiento gratuito de personas en situaciones de vulnerabilidad.

Demi Lovato lució un traje negro en la gala solidaria de Airbnb en Los Ángeles, California. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Demi Lovato lució un traje negro en la gala solidaria de Airbnb en Los Ángeles, California. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)

Famosas como Sienna Miller y Demi Lovato dijeron presente en la velada benéfica. El matrimonio compuesto por Camila Alves y Matthew McConaughey también asistió a la gala.

¡Bella pareja! Camila Alves McConaughey y Matthew McConaughey a su llegada al Milk Studios de Los Ángeles. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
¡Bella pareja! Camila Alves McConaughey y Matthew McConaughey a su llegada al Milk Studios de Los Ángeles. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)

Lea más: Demi Lovato celebra su primer aniversario de casada: “Este ha sido el mejor año de mi vida”

Zoe Saldaña también optó por el look "Total Black" para asistir a la gala solidaria que tuvo lugar en el Milk Studios. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Zoe Saldaña también optó por el look "Total Black" para asistir a la gala solidaria que tuvo lugar en el Milk Studios. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Serena Williams asistió así de espléndida a la gala solidaria de Airbnb. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Serena Williams asistió así de espléndida a la gala solidaria de Airbnb. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)

La reconocidas actrices Zoe Saldaña, Cynthia Erivo y Jessica Alba así como la icónica tenista Serena Williams tampoco faltaron a la cita solidaria en Los Ángeles.

La actriz y cantante Cynthia Erivo a su arribo a la gala solidaria de Airbnb en Los Ángeles, California. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
La actriz y cantante Cynthia Erivo a su arribo a la gala solidaria de Airbnb en Los Ángeles, California. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)

Lea más: Camila Alves y Matthew McConaughey posaron orgullosos con sus hijos Levi y Vida

¡Siempre hermosa! Jessica Alba en la gala solidaria en el Milk Studios de Los Ángeles. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
¡Siempre hermosa! Jessica Alba en la gala solidaria en el Milk Studios de Los Ángeles. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)

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