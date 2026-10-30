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Gente
30 de octubre de 2026 - 11:09

Dua Lipa y Rosalía deslumbran en los Innovator Awards en Nueva York

La cantautora inglesa Dua Lipa llegó radiante a los Innovator Awards de la revista WSJ en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
La cantautora inglesa Dua Lipa llegó radiante a los Innovator Awards de la revista WSJ en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)022135+0000 ANGELA WEISS

Las icónicas cantantes Dua Lipa y Rosalía deslumbraron con sus elegantes tenidas en los Innovator Awards 2026. La cita fue en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Por ABC Color
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Los Innovador Awards, premios otorgados por la revista Wall Street Journal, se celebraron anoche en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y hasta ahí llegaron Dua Lipa y Rosalía más radiantes que nunca.

Así de espléndida lució Rosalía anoche en los Innovator Awards en Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
Así de espléndida lució Rosalía anoche en los Innovator Awards en Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)

Lea más: Dua Lipa abrió el álbum de su cumpleaños

Dua Lipa arribó a la gala enfundada en un traje de alta costura de Chanel. El conjunto de dos piezas se destacaba por los flecos y la pedrería. El look de la cantante fue complementado con un sombrero negro que dio un toque único al elegante outfit.

¡Elegantísima! Dua Lipa con su traje de Chanel en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
¡Elegantísima! Dua Lipa con su traje de Chanel en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)

Lea más: De Rosalía a Rihanna: Dior reunió a las celebridades en París

La española Rosalía lució un estilismo en negro y marfil, una sofisticada creación de dos piezas. La tenida compuesta por una falda larga y un saco con cortes asimétricos llevaba la firma de Schiaparelli.

¡Bellísima! Rosalía con su look de Schiaparelli en los Innovator Awards en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
¡Bellísima! Rosalía con su look de Schiaparelli en los Innovator Awards en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)

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