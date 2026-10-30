Dua Lipa y Rosalía deslumbran en los Innovator Awards en Nueva York

Los Innovador Awards, premios otorgados por la revista Wall Street Journal, se celebraron anoche en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y hasta ahí llegaron Dua Lipa y Rosalía más radiantes que nunca.

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Dua Lipa arribó a la gala enfundada en un traje de alta costura de Chanel. El conjunto de dos piezas se destacaba por los flecos y la pedrería. El look de la cantante fue complementado con un sombrero negro que dio un toque único al elegante outfit.

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La española Rosalía lució un estilismo en negro y marfil, una sofisticada creación de dos piezas. La tenida compuesta por una falda larga y un saco con cortes asimétricos llevaba la firma de Schiaparelli.