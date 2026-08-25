Dua Lipa abrió el álbum de su cumpleaños

Dua Lipa nació en Londres el 22 de agosto de 1995. Así que, el sábado llegó a los 31 años de vida y celebró su primer cumpleaños de casada, pues hace solo poco más de dos meses juró amor eterno al actor Callum Turner.

La cantante abrió el álbum de fotografías de la llegada de su nuevo año, donde los protagonistas son ella y su flamante esposo Callum Turner.

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“Fin de semana de cumpleaños. ¡Gracias por todo el cariño y las felicitaciones!“, escribió Dua Lipa en su cuenta de Instagram junto a las postales.

Además, la artista británica destacó: ”Lista para mi próxima vuelta al sol... cada vez se pone mejor".

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Dua Lipa celebró su cumpleaños número 31 en las Islas Baleares junto a su marido Callum Turner. La parejita se casó en mayo pasado en Londres y la gran fiesta de boda, que duró tres días, tuvo lugar en el mes de junio Sicilia.