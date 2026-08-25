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25 de agosto de 2026 a la - 11:46

Dua Lipa abrió el álbum de su cumpleaños

La icónica Dua Lipa cumplió 31 años.
La icónica Dua Lipa cumplió 31 años.Instagram/Dua Lipa

La cantante británica Dua Lipa celebró sus 31 años el pasado sábado y hace unas horas compartió con sus seguidores el álbum de su fin de semana de a puro festejo. ¡Adelante!

Por ABC Color

Dua Lipa nació en Londres el 22 de agosto de 1995. Así que, el sábado llegó a los 31 años de vida y celebró su primer cumpleaños de casada, pues hace solo poco más de dos meses juró amor eterno al actor Callum Turner.

Dua Lipa y su esposo Callum Turner siguen de luna de miel. (Instagram/Dua Lipa)
Dua Lipa y su esposo Callum Turner siguen de luna de miel. (Instagram/Dua Lipa)

La cantante abrió el álbum de fotografías de la llegada de su nuevo año, donde los protagonistas son ella y su flamante esposo Callum Turner.

La hermosa cumpleañera Dua Lipa. (Instagram/Dua Lipa)
La hermosa cumpleañera Dua Lipa. (Instagram/Dua Lipa)

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¡Divina! Dua Lipa disfrutó al máximo el finde celebrando su cumpleaños. (Instagram/Dua Lipa)
¡Divina! Dua Lipa disfrutó al máximo el finde celebrando su cumpleaños. (Instagram/Dua Lipa)

“Fin de semana de cumpleaños. ¡Gracias por todo el cariño y las felicitaciones!“, escribió Dua Lipa en su cuenta de Instagram junto a las postales.

Además, la artista británica destacó: ”Lista para mi próxima vuelta al sol... cada vez se pone mejor".

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Callum Turner dando un tierno beso de cumpleaños a su esposa Dua Lipa. (Instagram/Dua Lipa)
Callum Turner dando un tierno beso de cumpleaños a su esposa Dua Lipa. (Instagram/Dua Lipa)

Dua Lipa celebró su cumpleaños número 31 en las Islas Baleares junto a su marido Callum Turner. La parejita se casó en mayo pasado en Londres y la gran fiesta de boda, que duró tres días, tuvo lugar en el mes de junio Sicilia.