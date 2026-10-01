De Rosalía a Rihanna: Dior reunió a las celebridades en París

De la mano del diseñador Jonathan Anderson, la Maison Dior presentó su colección femenina primavera-verano 2027. El encuentro con la alta costura fue en el Jardín de las Tullerías en la capital francesa.

La cita, que congregó a las famosas de diferentes ámbitos, fue en el marco de la Semana de la Moda de París, que inició el 28 de setiembre y se extenderá hasta el 6 de octubre.

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Entre las celebridades que dijeron presente en el desfile de la afamada casa de moda Dior estuvieron la cantante española Rosalía, la actriz Anya Taylor-Joy, la cantante barbadense Rihanna. Las tres llegaron enfundadas en vestidos de color negro y lucieron muy elegantes.

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La modelo Karlie Kloss, las actrices estadounidenses Jennifer Lawrence y Greta Lee, así como las británicas Cynthia Erivo y Mia Goth, también se lucieron entre las famosas invitadas al encuentro con la moda primavera-verano 2027 de Dior.