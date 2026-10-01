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01 de octubre de 2026 a la - 09:54

De Rosalía a Rihanna: Dior reunió a las celebridades en París

La cantante y compositora española Rosalía a su llegada al desfile de la colección Primavera/Verano 2027 de Christian Dior en el marco de la Semana de la Moda de París. (Xavier GALIANA / AFP)
La cantante y compositora española Rosalía a su llegada al desfile de la colección Primavera/Verano 2027 de Christian Dior en el marco de la Semana de la Moda de París. (Xavier GALIANA / AFP)131010+0000 XAVIER GALIANA

El desfile de Dior convocó a varias celebridades en el Jardín de las Tullerías en el marco de la Semana de la Moda de París. Artistas como Rosalía, Rihanna, Anya Taylor-Joy y Jennifer Lawrence no faltaron a la cita con la moda.

Por ABC Color
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De la mano del diseñador Jonathan Anderson, la Maison Dior presentó su colección femenina primavera-verano 2027. El encuentro con la alta costura fue en el Jardín de las Tullerías en la capital francesa.

La actriz Anya Taylor-Joy también dijo presente en el desfile de la colección Primavera/Verano 2027 de Christian Dior. (Xavier GALIANA / AFP)
La actriz Anya Taylor-Joy también dijo presente en el desfile de la colección Primavera/Verano 2027 de Christian Dior. (Xavier GALIANA / AFP)

La cita, que congregó a las famosas de diferentes ámbitos, fue en el marco de la Semana de la Moda de París, que inició el 28 de setiembre y se extenderá hasta el 6 de octubre.

La pianista franco-canadiense Hélène Mercier-Arnault (izq.) conversa con la cantante barbadense Rihanna antes del desfile de la colección femenina Primavera/Verano 2027 de Christian Dior, en el marco de la Semana de la Moda de París. (SIMON WOHLFAHRT / AFP)
La pianista franco-canadiense Hélène Mercier-Arnault (izq.) conversa con la cantante barbadense Rihanna antes del desfile de la colección femenina Primavera/Verano 2027 de Christian Dior, en el marco de la Semana de la Moda de París. (SIMON WOHLFAHRT / AFP)

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Jennifer Lawrence posando a su arribo al desfile de Christian Dior en el Paris Fashion Week. (Xavier GALIANA / AFP)
Jennifer Lawrence posando a su arribo al desfile de Christian Dior en el Paris Fashion Week. (Xavier GALIANA / AFP)

Entre las celebridades que dijeron presente en el desfile de la afamada casa de moda Dior estuvieron la cantante española Rosalía, la actriz Anya Taylor-Joy, la cantante barbadense Rihanna. Las tres llegaron enfundadas en vestidos de color negro y lucieron muy elegantes.

La actriz y cantante británica Cynthia Erivo estuvo entre las famosas invitadas al desfile de Christian Dior Women's Spring/Summer 2027 en París. (Xavier GALIANA / AFP)
La actriz y cantante británica Cynthia Erivo estuvo entre las famosas invitadas al desfile de Christian Dior Women's Spring/Summer 2027 en París. (Xavier GALIANA / AFP)

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Greta Lee llegó con un look en blanco y negro a desfile de Dior en el Paris Fashion Week. (Xavier GALIANA / AFP)
Greta Lee llegó con un look en blanco y negro a desfile de Dior en el Paris Fashion Week. (Xavier GALIANA / AFP)
La modelo Karlie Kloss posando a su arribo al encuentro con la moda de Christian Dior en París. (Xavier GALIANA / AFP)
La modelo Karlie Kloss posando a su arribo al encuentro con la moda de Christian Dior en París. (Xavier GALIANA / AFP)

La modelo Karlie Kloss, las actrices estadounidenses Jennifer Lawrence y Greta Lee, así como las británicas Cynthia Erivo y Mia Goth, también se lucieron entre las famosas invitadas al encuentro con la moda primavera-verano 2027 de Dior.

La actriz británica Mia Goth tampoco se perdió la presentación de la nueva colección femenina de Christian Dior. (Xavier GALIANA / AFP)
La actriz británica Mia Goth tampoco se perdió la presentación de la nueva colección femenina de Christian Dior. (Xavier GALIANA / AFP)