ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
31º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Gente
30 de octubre de 2026 - 12:19

Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky derrochan amor

Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky, muy sonrientes a su llegada a la Gala de otoño del American Ballet Theatre: Ángeles y demonios. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky, muy sonrientes a su llegada a la Gala de otoño del American Ballet Theatre: Ángeles y demonios. (EFE/EPA/SARAH YENESEL) SARAH YENESEL

La actriz Katie Holmes derrochó amor en la alfombra roja de la Gala de Otoño del American Ballet Theatre, hasta donde llegó de la manito con su novio Jason Bard Yarmosky.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Hace unos meses, el amor volvió a tocar la puerta de la famosa estadounidense Katie Holmes. ¡Sí! La actriz de 47 años está muy enamorada del artista neoyorkino Jason Bard Yarmosky.

Como muestra, les compartimos algunas postales de anoche, cuando Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky llegaron de la manito y derrocharon amor a la Gala de Otoño del American Ballet Theatre: Ángeles y demonios.

Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky llegaron de la manito a la Gala de Otoño 2026 del American Ballet Theatre en el David H. Koch Theater, en el Lincoln Center. (Rob Kim/Getty Images/AFP)
Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky llegaron de la manito a la Gala de Otoño 2026 del American Ballet Theatre en el David H. Koch Theater, en el Lincoln Center. (Rob Kim/Getty Images/AFP)

Lea más: Dua Lipa y Rosalía deslumbran en los Innovator Awards en Nueva York

La cita con el ballet fue en el David H. Koch Theatre, en el Lincoln Center de Nueva York. En la alfombra roja, Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky posaron felices, compartiendo miradas cómplices y sonrisas llenas de amor.

Lea más: De Sienna Miller a Demi Lovato, las celebridades en una gala solidaria en Los Ángeles

¡Linda parejita! Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
¡Linda parejita! Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky fueron vistos juntos por primera vez en julio de este año. Pero según medios internacionales, los tortolitos se conocieron en junio en el Festival de Tribeca en Nueva York.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más
04
Clima
Clima en Paraguay: ¿habrá tormentas este fin de semana?
Ver más
05
Policiales
Arrollamiento de mujer en Ñemby: allanan vivienda de conductor y este queda aprehendido
Ver más

Te puede interesar