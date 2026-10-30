Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky derrochan amor

Hace unos meses, el amor volvió a tocar la puerta de la famosa estadounidense Katie Holmes. ¡Sí! La actriz de 47 años está muy enamorada del artista neoyorkino Jason Bard Yarmosky.

Como muestra, les compartimos algunas postales de anoche, cuando Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky llegaron de la manito y derrocharon amor a la Gala de Otoño del American Ballet Theatre: Ángeles y demonios.

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La cita con el ballet fue en el David H. Koch Theatre, en el Lincoln Center de Nueva York. En la alfombra roja, Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky posaron felices, compartiendo miradas cómplices y sonrisas llenas de amor.

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Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky fueron vistos juntos por primera vez en julio de este año. Pero según medios internacionales, los tortolitos se conocieron en junio en el Festival de Tribeca en Nueva York.