Bruno, el primer hijo de Andrea Quattrocchi, ya cumplió 5 años

Bruno López Quattrocchi, el primer hijo de Andrea Quattrocchi y Darío López, ya llegó al quinto año de vida y sus orgullosos papis organizaron una fiesta infantil para agasajarlo.

El 1 de noviembre de 2021 llegó al mundo Bruno y al recordar esa fecha tan especial la actriz Andrea Quattrocchi escribió conmovida en su cuenta de Instagram: “Hace 5 años recibía el regalo que me cambiaría la vida para siempre. Vivir eternamente enamorada de alguien sin condición alguna es para mí la belleza más grande de vivir. Mi Bruni cumple 5 años y no puedo dejar de emocionarme al pensar la vida que me regaló”.

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En otra publicación en la red social de la camarita, Andrea Quattrocchi compartió postales del festejo. Toda la deco giro en torno a los colores de la Selección Paraguaya de Fútbol, porque Bruno es fanático de la Albirroja.

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“Mi albirrojo preferido cumplió 5. Mi Bruni en su fiestita soñada de garra guaraní”, destacó Andrea Quattrocchi junto a las fotografías familiares donde se la ve con el cumpleañero Bruno, el hermanito menor Mauro y papá Darío López.