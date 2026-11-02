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Gente
02 de noviembre de 2026 - 10:33

Bruno, el primer hijo de Andrea Quattrocchi, ya cumplió 5 años

Miguel Almirón y Gustavo Gómez con camisetas de la selección paraguaya, sonriendo en un ambiente familiar decorado con globos.
¡Hermosa familia! El cumpleañero Bruno con su hermanito Mauro y sus padres Andrea Quattrocchi y Darío López.Instagram/Andrea Quattrocchi

La actriz y conductora Andrea Quattrochi celebró la vida de Bruno, su hijo mayor. El peque ya cumplió 5 años y el festejó giró en torno a la Albirroja. “Mi Bruni en su fiestita soñada de garra guaraní”, expresó la orgullosa mamá.

Por ABC Color
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Bruno López Quattrocchi, el primer hijo de Andrea Quattrocchi y Darío López, ya llegó al quinto año de vida y sus orgullosos papis organizaron una fiesta infantil para agasajarlo.

Mujer agachada con camiseta negra abrazando a un niño sonriente en camiseta de franjas. Ambiente festivo con balón de fútbol.
Mamá Andrea Quattrocchi dando un tierno beso al cumpleañero Bruno. (Instagram/Andrea Quattrocchi)

El 1 de noviembre de 2021 llegó al mundo Bruno y al recordar esa fecha tan especial la actriz Andrea Quattrocchi escribió conmovida en su cuenta de Instagram: “Hace 5 años recibía el regalo que me cambiaría la vida para siempre. Vivir eternamente enamorada de alguien sin condición alguna es para mí la belleza más grande de vivir. Mi Bruni cumple 5 años y no puedo dejar de emocionarme al pensar la vida que me regaló”.

Lea más: Andrea Quattrocchi celebró la vida de Mauro: “3 años de mi segundo bebé”

Hombre sostiene a niño con camiseta roja y blanca, mujer con camiseta gris señala algo, fondo decorado para cumpleaños.
Bruno a punto de apagar la velita rodeado de su hermano Mauro y sus papis Andrea Quattrocchi y Darío López. (Instagram/Andrea Quattrocchi)

En otra publicación en la red social de la camarita, Andrea Quattrocchi compartió postales del festejo. Toda la deco giro en torno a los colores de la Selección Paraguaya de Fútbol, porque Bruno es fanático de la Albirroja.

Lea más: ¡Mirá las postales de Andrea Quattrocchi y su familia esperando felices la Navidad! Este artículo tiene 1 año de antigüed

Mujer en camiseta azul y niños con camisetas de fútbol, sonriendo entre decoraciones rojas y blancas, con un balón en primer plano.
¡Mamá feliz! Andrea Quattrocchi con sus hijos Bruno y Mauro. (Instagram/Andrea Quattrocchi)

“Mi albirrojo preferido cumplió 5. Mi Bruni en su fiestita soñada de garra guaraní”, destacó Andrea Quattrocchi junto a las fotografías familiares donde se la ve con el cumpleañero Bruno, el hermanito menor Mauro y papá Darío López.

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