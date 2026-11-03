De Kim Kardashian a Naomi Watts, las estrellas de “All’s Fair” brillaron en Nueva York

El esperado estreno de la segunda temporada de la serie “All’s Fair” convocó en la ciudad de Nueva York a sus famosas protagonistas. La cita fue en el Crane Club, hasta donde llegaron muy elegantes las bellas actrices.
Kim Kardashian, Noami Watts, Sarah Paulson, Glenn Close y Niecy Nash-Betts lucieron espléndidas en la premier neoyorkina.
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Kim Kardashian arribó divina al Crane Club enfundada en un vestido gris de Ashi Studio Couture hecho a medida realizado en chantilly, gamuza y cuero, que resaltaba aún más su escultural figura.
Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Sarah Paulson se decantaron por elegantes y distinguidos vestidos en negro. Por su parte, Glenn Close optó por un traje color crema que combinó a la perfección con botas y guantes negros.