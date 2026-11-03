ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Gente
03 de noviembre de 2026 - 08:54

De Kim Kardashian a Naomi Watts, las estrellas de “All’s Fair” brillaron en Nueva York

Kim Kardashian llegó radiante al estreno de la segunda temporada de «All's Fair» en Nueva York. (Michael Loccisano/Getty Images/AFP)
Kim Kardashian llegó radiante al estreno de la segunda temporada de «All's Fair» en Nueva York. (Michael Loccisano/Getty Images/AFP) 004339+0000 MICHAEL LOCCISANO

Anoche tuvo lugar el estreno de la segunda temporada de “All’s Fair” y las estrellas del elenco se reunieron en Nueva York. Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson, Glenn Close y Niecy Nash-Betts lucieron sus mejores galas en la premier. ¡Pasá a admirarlas!

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El esperado estreno de la segunda temporada de la serie “All’s Fair” convocó en la ciudad de Nueva York a sus famosas protagonistas. La cita fue en el Crane Club, hasta donde llegaron muy elegantes las bellas actrices.

Bella, como siempre, la actriz británica Naomi Watts. (Kena Betancur / AFP)
Bella, como siempre, la actriz británica Naomi Watts. (Kena Betancur / AFP)

Kim Kardashian, Noami Watts, Sarah Paulson, Glenn Close y Niecy Nash-Betts lucieron espléndidas en la premier neoyorkina.

Lea más: Kim Kardashian estuvo en Mónaco apoyando a Lewis Hamilton

Sarah Paulson y Glenn Close lucieron sofisticados looks en la premier de "All's Fair" en Nueva York. (Kena Betancur / AFP)
Sarah Paulson y Glenn Close lucieron sofisticados looks en la premier de "All's Fair" en Nueva York. (Kena Betancur / AFP)

Kim Kardashian arribó divina al Crane Club enfundada en un vestido gris de Ashi Studio Couture hecho a medida realizado en chantilly, gamuza y cuero, que resaltaba aún más su escultural figura.

Niecy Nash-Betts arribó espléndida a la premier de "All's Fair" en el Crane Club. (Michael Loccisano/Getty Images/AFP)
Niecy Nash-Betts arribó espléndida a la premier de "All's Fair" en el Crane Club. (Michael Loccisano/Getty Images/AFP)

Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Sarah Paulson se decantaron por elegantes y distinguidos vestidos en negro. Por su parte, Glenn Close optó por un traje color crema que combinó a la perfección con botas y guantes negros.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Política
Peña se queda en Paraguay: no irá a Madrid tras declaraciones de Alliana
Ver más
04
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más
05
Política
Soroka dice que la trama de la ANR amerita ser acompañada con un “pororó bien grande”
Ver más

Te puede interesar