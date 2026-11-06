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06 de noviembre de 2026 - 09:59

De Max Verstappen a George Russell: Los apuestos pilotos de Fórmula 1 ya están en Brasil

El piloto neerlandés Max Verstappen durante la conferencia de prensa oficial previa al Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo, en el circuito de Interlagos. (Miguel SCHINCARIOL / AFP)
El piloto neerlandés Max Verstappen durante la conferencia de prensa oficial previa al Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo, en el circuito de Interlagos. (Miguel SCHINCARIOL / AFP)180408+0000 MIGUEL SCHINCARIOL

El Gran Premio de São Paulo de Fórmula 1 se corre este fin de semana en el autódromo José Carlos Pace. Los pilotos Max Verstappen, George Russell y Lewis Hamilton ya levantan suspiros entre sus fans en Brasil.

Por ABC Color
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Una nueva cita con el Campeonato Mundial de Fórmula 1 tiene como sede Brasil. ¡Sí! Este fin de semana se corre el Gran Premio de São Paulo y algunos de los apuestos pilotos ya fueron vistos por el paddock en el autódromo José Carlos Pace, más conocido como el circuito de Interlagos.

El piloto británico de Mercedes, George Russell, camina por el paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo, en el circuito de Interlagos, en São Paulo, Brasil. (NELSON ALMEIDA / AFP)
El piloto británico de Mercedes, George Russell, camina por el paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo, en el circuito de Interlagos, en São Paulo, Brasil. (NELSON ALMEIDA / AFP)

El piloto neerlandés Max Verstappen (29) y el británico George Russell (28) llegaron a Brasil para alegría de sus fans y ayer dijeron presente en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de São Paulo.

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, juega con un balón de fútbol en el paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo, en el circuito de Interlagos. (NELSON ALMEIDA / AFP)
El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, juega con un balón de fútbol en el paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo, en el circuito de Interlagos. (NELSON ALMEIDA / AFP)

Lea más: Kim Kardashian estuvo en Mónaco apoyando a Lewis Hamilton

Lewis Hamilton (41), novio de Kim Kardashian, también estuvo en el paddock, donde mostró cómo domina el balón de fútbol. El piloto británico este fin de semana llegará a las 400 carreras en la Fórmula 1.

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, frente a su garaje antes del Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo, en el circuito de Interlagos. (NELSON ALMEIDA / AFP)
El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, frente a su garaje antes del Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo, en el circuito de Interlagos. (NELSON ALMEIDA / AFP)

Lea más: Los galanes de la Fórmula 1: de Max Verstappen a Charles Leclerc

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, se desplaza en una patineta por el paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo, en el circuito de Interlagos. (NELSON ALMEIDA / AFP)
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, se desplaza en una patineta por el paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo, en el circuito de Interlagos. (NELSON ALMEIDA / AFP)

El australiano Oscar Piastri (25) y el argentino Franco Colapinto (23) son otros pilotos que ya levantan suspiros entre sus fans en São Paulo. Los jóvenes son considerados por muchos como los nuevos galanes de la Fórmula 1.

El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, camina por el paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo en el circuito de Interlagos. (NELSON ALMEIDA / AFP)
El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, camina por el paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo en el circuito de Interlagos. (NELSON ALMEIDA / AFP)

El español Fernando Alonso (45) es otro de los apuestos pilotos de Fórmula 1 que ayer arribó al circuito de Interlagos.

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