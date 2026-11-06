De Max Verstappen a George Russell: Los apuestos pilotos de Fórmula 1 ya están en Brasil

Una nueva cita con el Campeonato Mundial de Fórmula 1 tiene como sede Brasil. ¡Sí! Este fin de semana se corre el Gran Premio de São Paulo y algunos de los apuestos pilotos ya fueron vistos por el paddock en el autódromo José Carlos Pace, más conocido como el circuito de Interlagos.

El piloto neerlandés Max Verstappen (29) y el británico George Russell (28) llegaron a Brasil para alegría de sus fans y ayer dijeron presente en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de São Paulo.

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Lewis Hamilton (41), novio de Kim Kardashian, también estuvo en el paddock, donde mostró cómo domina el balón de fútbol. El piloto británico este fin de semana llegará a las 400 carreras en la Fórmula 1.

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El australiano Oscar Piastri (25) y el argentino Franco Colapinto (23) son otros pilotos que ya levantan suspiros entre sus fans en São Paulo. Los jóvenes son considerados por muchos como los nuevos galanes de la Fórmula 1.

El español Fernando Alonso (45) es otro de los apuestos pilotos de Fórmula 1 que ayer arribó al circuito de Interlagos.