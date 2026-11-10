Baltazar, el primer hijo de Gaspar Servio, ya cumplió tres años

Baltazar Servio llegó al mundo el 7 de noviembre de 2023 con 3.440 gramos en Asunción. El tiempo no se detiene y el primogénito de Gaspar Servio y Florencia Tomeo ya cumplió tres añitos.

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Y, para celebrar la vida de Balti, sus papis organizaron dos fiestitas: una con la familia y otra con los compañeritos del jardín. En ambos agasajos, el cumpleañero disfrutó al máximo.

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“Feliz 3 años amor de nuestras vidas. Te amamos poroto”, escribió mamá Flor Tomeo en su cuenta de Instagram junto a las postales de la celebración familiar. Y, en otro posteo conjunto de Florencia y Gaspar Servio se puede leer: Hoy celebramos los 3 años en el jardín. Te amamos poroto".