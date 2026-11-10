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Gente
10 de noviembre de 2026 - 13:55

Baltazar, el primer hijo de Gaspar Servio, ya cumplió tres años

Gaspar Servio sonríe junto a Eliz, un niño con camiseta roja, mientras festejan en un ambiente decorado con globos y un pastel.
El cumpleañero Baltazar con su hermanito Milán y sus papis Gaspar Servio y Flor Tomeo.Instagram/Flor Tomeo

El dulce Baltazar, primer hijo del futbolista Gaspar Servio y Florencia Tomeo, llegó al tercer año de vida. Sus orgullosos papis lo agasajaron con dos fiestitas: una con la familia y otra con sus compañeritos del jardín.

Por ABC Color
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Baltazar Servio llegó al mundo el 7 de noviembre de 2023 con 3.440 gramos en Asunción. El tiempo no se detiene y el primogénito de Gaspar Servio y Florencia Tomeo ya cumplió tres añitos.

Niño rubio de tres años sonríe, vistiendo camisa clara, sosteniendo un pastel de cumpleaños de Hot Wheels con un juguete en la mano.
Baltazar junto a su colorida torta de cumpleaños con temática Hot Wheels. (Instagram/Flor Tomeo)

Lea más: ¡Ya nació el hijo de Gaspar Servio!

Y, para celebrar la vida de Balti, sus papis organizaron dos fiestitas: una con la familia y otra con los compañeritos del jardín. En ambos agasajos, el cumpleañero disfrutó al máximo.

Mujer sonriente sostiene a un niño pequeño mientras otro niño observa curioso, con un pastel de 'Hot Wheels' en la mesa.
Balti con su mami Florencia Tomeo y su hermanito Milo. (Instagram/Flor Tomeo)

Lea más: ¡Gaspar Servio pasó al club de los casados!

“Feliz 3 años amor de nuestras vidas. Te amamos poroto”, escribió mamá Flor Tomeo en su cuenta de Instagram junto a las postales de la celebración familiar. Y, en otro posteo conjunto de Florencia y Gaspar Servio se puede leer: Hoy celebramos los 3 años en el jardín. Te amamos poroto".

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