El escándalo de infidelidades que provocó la salida de Jensen Huang de Nvidia

Jensen Huang (63) renunció como CEO de Nvidia tras el escándalo por supuestas infidelidades que lo tienen en el ojo de la tormenta mediática mundial. El cofundador de Nvidia habría mantenido una relación extramatrimonial con una ejecutiva llamada Alice Huang, una presunta espía china.

Y, tras confirmar su infidelidad el pasado domingo en una carta dirigida a sus empleados, donde también pidió disculpas a su esposa Lori Huang e hijos, ahora a Jensen Huang lo relacionan con una segunda supuesta relación extramarital.

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¡Sí! Medios internacionales dicen que Huang también habría tenido un affaire con la vicepresidenta del área de salud de Nvidia, de nombre Kimberby Powell. Pero eso no es todo, según nuevos rumores que corren a estas horas habría una tercera mujer con quien el exejecutivo de Nvidia presuntamente mantuvo una relación amorosa fuera de su matrimonio.

De escándalo privado a crisis de seguridad nacional y desplome bursátil en Nvidia

La salida de Jensen Huang de la dirección ejecutiva de Nvidia trascendió rápidamente el plano personal debido a las graves implicancias corporativas y geopolíticas detrás de sus presuntas relaciones extramatrimoniales.

El foco principal de la controversia radica en el vínculo que el propio ejecutivo admitió haber mantenido con Alice Huang, una empresaria conectada con firmas tecnológicas en Singapur y China, a quien informes de inteligencia de Estados Unidos vinculan con intereses comerciales ligados a Huawei y posibles tareas de información para Beijing. A esto se suman sospechas sobre el envío de millones de dólares en equipos con chips de Nvidia hacia el sudeste asiático, esquivando los estrictos controles de exportación impuestos por Washington.

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El frente interno de la compañía también quedó severamente comprometido tras revelarse presuntos vínculos sentimentales con al menos dos empleadas de la firma, incluida una vicepresidenta que reportaba directamente al cofundador. Para la junta directiva, esta situación configuró una violación directa a las políticas de gobernanza corporativa y abrió la puerta a eventuales litigios por conflictos de interés y abuso de poder, volviendo insostenible la continuidad de quien lideró la empresa durante más de tres décadas.

El impacto financiero fue inmediato y golpeó con fuerza a Wall Street, donde las acciones de Nvidia llegaron a desplomarse hasta un 14 % en las primeras operaciones tras el anuncio, para luego cerrar la jornada con una caída del 4,3 %. La abrupta salida del ejecutivo borró cerca de US$ 180.000 millones en valor de mercado en un solo día —elevando las pérdidas semanales a unos US$ 490.000 millones—, impulsada por el temor de los inversores ante la partida repentina de su principal estratega y la designación de la directora financiera, Colette Kress, como CEO interina mientras se define una sucesión definitiva.

Así que, la escandalosa novela que tiene como protagonista a Jensen Huang continúa... ¿Qué vendrá en el próximo capítulo?