“Bodas de Lino (así me dijeron que se le dice al cuarto aniversario de casados). Cuatro años de estar casados, más 10 de novios. Catorece años juntos”, comenzó escribiendo la periodista y conductora Lucía Sapena en sus redes sociales hace unos días al celebrar su cuarto año de matrimonio con Diego Maldonado.

Luego, Lu Sapena reflexionó emocionada: “Qué hermoso que la vida nos haya puesto en el camino hace 22 años, que hayamos hecho una amistad, que cada uno haya tenido amores, desamores, historias, muchas experiencias y que 10 años después nos hayamos reencontrado y enamorado sin que nada haya estado planeado. Todo fue fluyendo sin complicaciones, presiones ni tensiones”.

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“Estoy agradecida de que los tiempos hayan sido perfectos para que nos hayamos elegido y que hayamos decidido creer en esta relación. ¡Me siento inmensamente afortunada! Tengo la familia de la cual mamá me hablaba siempre y que soñaba con tener alguna vez", destacó Lucía Sapena en su cuenta de Instagram.

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Y en la misma red social de la camarita, su enamorado esposo Diego Maldonado también dejó un emotivo mensaje: “Diez años de novios, cuatro de casados, y la certeza absoluta de mucho amor. Gracias por la trayectoria, por quererme con las imperfecciones y errores y por elegirme todos los días. Me siento muy bendecido de tenerte. Feliz aniversario mi amor. Te amo un montón Lu Sapena, que la vida nos siga dando muchos sueños, admiración y buena salud para seguir muchísimos años más”.