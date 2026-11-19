“¡Que tengas una Navidad muy al estilo de Mariah! Barbie y Mariah Carey regresan con una segunda muñeca que rinde homenaje a la ‘Reina de la Navidad’“, se puede leer en la publicación conjunta en Instagram de Mariah Carey, Barbie, Mattel y Tiny Vinyl, donde también se anuncia que la nueva Barbie navideña: ”Ya disponible en línea en diversos puntos de venta, justo a tiempo para incluirla en tu lista de deseos”.

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La nueva muñeca de Mattel está inspirada en la portada del emblemático álbum lanzado por Mariah Carey en 1994 llamado “Merry Christmas”, que incluye la canción “All I Want for Christmas Is You”.

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La nueva Barbie de Navidad luce un enterizo rojo, con detalles blancos en el cuello, botas y cinturón negro, imitando el outfit que Mariah lució hace 32 años. La edición especial de la famosa muñeca cuesta 80 dólares en Estados Unidos.

Recordemos que en 2023 se lanzó la primera Barbie navideña de Mariah Carey con un look muy elegante: un vestido de gala rojo brillante.