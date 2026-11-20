El cantante y compositor estadounidense Bruno Mars (41) está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, la partida de su padre Peter Hernández (74).

“La semana pasada pude abrazar a mi padre una última vez. Si alguna vez me han visto hablar de él, siempre he dicho que es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente en lo que respecta a la música. Él crió a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí”, expresó Bruno Mars en su cuenta de Instagram junto a las imágenes que tienen como protagonista a su papá Peter Hernández.

Lea más: Karol G y Bruno Mars estrenan el videoclip de ‘Still’

“A mis ojos, fue el mejor padre del mundo, y lo extrañaré cada día hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero, papá. Dale un beso a mamá de mi parte allá arriba”, se puede leer en el conmovedor mensaje de despedida que escribió Bruno Mars en medio del dolor por la muerte de su padre.