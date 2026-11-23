El famoso director de cine estadounidense Quentin Tarantino y su esposa, la cantante y actriz israelí Daniella Pick, dieron la bienvenida a su tercer hijo.

Lea más: Tarantino: “La película que me traumatizó fue Bambi”

Quentin Tarantino y Daniella Pick se conocieron en 2009 en Israel, comenzaron a salir pero un tiempo después se separaron. Luego, retomaron su relación en 2016, se comprometieron en 2017 y unieron sus vidas en matrimonio en 2018.

Frutos del amor entre Tarantino y Pick llegaron al mundo Leo (6), Adriana (4) y ahora el bebé, cuyo nombre no fue revelado hasta el momento, solo se sabe que es un varoncito.