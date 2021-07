Horóscopo de hoy: día lunes 5 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Megan Rapinoe, 36; Dave Haywood, 39; Edie Falco, 58; Huey Lewis, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la impaciencia resultará costosa. Vaya más lento, aprecie lo bueno y tome el tiempo suficiente para averiguar qué es lo siguiente que quiere hacer. Adoptar un enfoque diferente puede ser aterrador, pero también será la entrada a algo nuevo y emocionante. Abrace el futuro con optimismo y use su experiencia y conocimiento para hacer lo que sea mejor para usted. Sus números son 9, 13, 22, 25, 34, 35, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es creativo, generoso y atractivo. Es impredecible y apasionado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): arriesgue sus sentimientos y muéstrele a alguien cuánto lo ama. Un gesto amable o un avance romántico los pondrá más cerca de planes a largo plazo. Ser honesto y cumplir las promesas hechas sellará un trato. Utilice sus habilidades para cumplir un sueño profesional. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): vuelva a conectarse con personas u organizaciones en las que sabe que puede apoyarse para obtener percepción y sugerencias. Las situaciones emocionales llevarán a incertidumbre y confusión. Sea razonable y desarrollará una solución lógica. No decepcione a un amigo, familiar o amor. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no deje nada al azar cuando trate con gente que está ansiosa por aprovecharse de usted. Dedique su tiempo y esfuerzo a algo que lo ayude a avanzar. No permita que lo que hacen otros lo lleve por el mal camino. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): vigile el costo de las cosas. No sienta que tiene que pagar por otra persona o hacer una donación que no puede afrontar. Ofrezca su tiempo o sugerencias, no su dinero. Concéntrese en reunir información y aplicarla para hacer un trabajo excelente. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que sus emociones se interpongan en su camino. Ser razonable lo ayudará a obtener lo que quiere; la inconsistencia y la ira pondrán una traba entre usted y alguien que puede influir en su capacidad para sobresalir. Se destaca el crecimiento personal. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): piense mejor y ponga más detalles en sus ideas y planes. Tener una estrategia en su lugar antes de comenzar una nueva aventura le evitará cometer un error. Obtenga aprobación y evitará molestar a alguien que confía en usted. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las posibilidades son infinitas si está dispuesto a expandir su imaginación y hacer cambios personales que se adapten a lo que está disponible. Acomódese y adquiera habilidades y conocimientos que lo ayuden a convertir su sueño en realidad. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un cambio positivo en el hogar lo alentará a explorar algo singular. No limite lo que puede hacer porque alguien le aconseje otra cosa. Haga lo que le parezca correcto y mejor para usted. Permita que su intuición lo empuje hacia un nuevo comienzo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga más esfuerzo en la aptitud física, la salud y en cuidar mejor sus finanzas. Una vez que tenga todo en orden, le resultará más fácil renunciar a la tentación y el ser permisivo. Rodéese de personas que sean buenas influencias. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): el cambio comienza con usted. Considere la forma de mejorar su vida, hacer su hogar más cómodo y conveniente, y en hacer excelentes sus relaciones con los otros. La vida es demasiado corta para desperdiciarla discutiendo por algo polémico. Deje lo que ya no le funcione. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): profundice en los proyectos y termine lo que comienza. Lo que logre lo hará sentir bien, impresionará a los demás y le dará todo tipo de oportunidades. Se favorece el romance, y un gesto afectuoso lo acercará a alguien a quien ama. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tendrá una impresión incorrecta de lo que sucede a su alrededor. Surgirán problemas doméstico basados en una suposición, no en la verdad. Investigue antes de dar su opinión. Una idea innovadora puede ayudarlo a conseguir apoyo. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.