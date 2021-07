Horóscopo de hoy: día sábado 10 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kelly McCreary, 40; Jessica Simpson, 41; Sofia Vergara, 49; Arlo Guthrie, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: un enfoque detallado a todo lo que hace lo ayudará a sobresalir. Tomarse un tiempo extra para hacer las cosas o conseguir lo que quiere valdrá la pena. Piense en grande y esté preparado para hacer las cosas de modo diferente; este año atraerá un gran interés. Un giro singular a una vieja idea lo llevará por el camino de los recuerdos y lo catapultará a algo nuevo y emocionante. Sus números son 8, 11, 20, 26, 32, 34, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, inspirador y ambicioso. Es atractivo y persuasivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención a su aspecto, a lo que hace y dice, y a cómo trata a los demás. Poner interés en lo que hacen los otros llevará a conversaciones y conocimientos interesantes que lo ayudarán a tomar decisiones personales. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): deje de preocuparse por las cosas que no puede cambiar; comience a trabajar para mejorar su vida. Las charlas con un amigo, un familiar o un amor ofrecerán percepción a las nuevas posibilidades. No limite lo que puede hacer por miedo a pedir ayuda. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cíñase a lo que sabe. Use el encanto para convencer a los demás de que le den una oportunidad. Será difícil rechazar un gran plan. Una empresa conjunta puede cambiar su vida. Obtenga lo que quiere por escrito antes de comprometerse. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): un pasatiempo creativo despertará su imaginación, y eso dará paso a una idea singular. No permita que nadie lo desaliente de seguir un camino que lo emociona o lo hace sentir feliz. Un enfoque a la vida con espíritu libre alegrará su día. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): confíe en lo que sabe y en cómo quiere proceder. Ahora no es el momento de seguir el ejemplo de alguien más. Escuche a su corazón, investigue a fondo y no se detenga hasta alcanzar su meta. Cambie sólo lo que sea necesario. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): verifique una oferta antes de correr un riesgo. Un par de cambios marcarán la diferencia. Preste atención a los detalles y póngase en acción; no se decepcionará. No permita que nadie tome decisiones por usted. Evite los riesgos para la salud. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ponga un poco de fuerza en todo lo que decida hacer hoy, y se sentirá bien con lo que logre. No permita que las emociones lo desvíen de lo esencial. Una actitud obstinada no lo ayudará a salirse con la suya. Elija la pasión sobre la confrontación. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): esté abierto a ideas y conceptos y descubrirá el mejor modo de hacer las cosas. Las mejoras en el hogar pueden ser abrumadoras, pero al final, marcarán una diferencia que aliviará el estrés y le señalará una dirección positiva. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tome las riendas de su vida y su salud. No ponga en riesgo su bienestar físico o emocional por pasar un buen rato. Escuche la razón y cíñase a las reglas. La disciplina dará sus frutos y lo ayudará a evitar ser permisivo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un cambio será esclarecedor. No se pierda de algo porque alguien le impone exigencias poco realistas. Maneje una discrepancia económica abiertamente. No pierda tiempo pensando en algo que necesita atención inmediata. No pague por el error de alguien más. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): una mente abierta llevará a nuevos comienzos. Esté preparado para poner todo lo que tiene en algo que quiere hacer. Lo que logre hoy lo guiará hacia un futuro mejor. Sea un líder no un seguidor. Se alienta el romance. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): compruebe los pros y los contras de cualquier situación que enfrente. Alguien tendrá una agenda oculta que contradice lo que usted cree. Siga a su corazón y haga lo suyo. Haga los ajustes que le convengan a usted, no a otra persona. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.