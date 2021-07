Horóscopo de hoy: día lunes 12 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Malala Yousafzai, 24; Kimberly Perry, 38; Topher Grace, 43; Steve Howey, 44.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ocúpese de los asuntos económicos, legales o médicos pendientes. Propóngase llegar a personas que puedan ayudarlo a producir un cambio e influir en el resultado de los asuntos que le interesan. Busque cualquier oportunidad de expandir su mente, aumentar su potencial de ingresos y enriquecer su vida. Haga el trabajo y coseche las recompensas. Sus números son 6, 17, 20, 23, 34, 41, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es singular, extrovertido e innovador. Es decidido e impredecible.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): adopte un enfoque apasionado hacia la vida, el amor y la búsqueda de la felicidad. No ceda a alguien que reacciona de más o lo presiona. Preste atención a cómo se ve y se presenta al mundo. Enfóquese en la aptitud física, la salud y el bienestar emocional. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga la mente abierta, pero no permita que nadie le dicte cómo vivir su vida. Tome el camino que más lo entusiasme y le dé la satisfacción de la realización personal. Ganará respeto y apoyo si hace lo suyo. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no permita que nadie hable por usted o lo empuje en una dirección en la que no quiere ir. Tome el control y ponga su esfuerzo en lo que le importa. No permita que los cambios que haga alguien más lo extravíen. Se favorece la superación personal. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): encuentre algo que le guste hacer y profundice; aprenda todo lo que pueda. El conocimiento que adquiera lo ayudará a encontrar el modo de convertir su pasión en una empresa próspera. Negocie un contrato, invierta en usted y amplíe sus horizontes. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no tiene que hacer la primera jugada. La espontaneidad puede afectar negativamente a una sociedad si actúa antes de obtener aprobación. Vaya más lento, tome una actitud de esperar y ver, y evite un contratiempo que puede arruinar sus planes. Concéntrese en la mejora personal. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): sea muy discreto acerca de lo que está tratando de hacer hasta que haya ajustado todos los detalles. Presentar una idea pulida y lista para ejecutar hará que sea fácil persuadir a otros de que participen. Una charla abierta generará una oportunidad. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): comuníquese con alguien con quien pueda contar para que le diga la verdad y luego asimile la información que reciba. Haga ajustes que lo ayuden a encajar en las tendencias. Hallar el mejor modo de usar sus habilidades alentará una oportunidad singular. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): reconsidere su estrategia. Si acepta responsabilidades que no le pertenecen, interferirá con lo que quiere lograr o hacer con su vida. Considere lo que quiere lograr y diríjase en esa dirección. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga más restricciones a los gastos, y elija trabajar solo si quiere aprovechar al máximo su tiempo. Entrar en acción para completar algo importante para usted le dará las recompensas que desea. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no permita que nadie lo limite. No deje que los cambios que implementan otros interfieran con sus planes. Haga lo que sea natural y le llegará la oportunidad de avanzar. Evite el gasto emocional y no intente comprar el amor. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga la paz. Surgirán problemas con un amigo, pariente o amor si no es paciente o no está dispuesto a comprometerse. Tornar una situación grave en un esfuerzo conjunto ayudará a solucionar las cosas. El amor y el romance enriquecerán su vida personal. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dedique tiempo y esfuerzo. Ocúpese de sus responsabilidades antes de pasar a tareas más agradables. Una idea positiva llevará a un cambio en casa. Comparta sus pensamientos y sentimientos con alguien a quien ama. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.