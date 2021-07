Horóscopo de hoy: día viernes 23 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Daniel Radcliffe, 32; Paul Wesley, 39; Marlon Wayans, 49; Woody Harrelson, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año no permita que nadie limite lo que puede hacer. Analice situaciones y encuentre la mejor manera de estabilizar su vida. Tome decisiones que lo ayuden a ahorrar y también a generar ganancias. Busque oportunidades para trabajar en conjunto con personas que compartan sus creencias e inquietudes. El cambio positivo llega cuando hace lo que es mejor para usted. Sus números son 3, 14, 20, 27, 31, 36, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es proactivo, oportunista e ingenioso. Es amigable y persuasivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome un momento para observar todos los ángulos de una situación antes de hacer una jugada. La paciencia y la disciplina lo ayudarán a atravesar situaciones que pueden determinar cómo se desarrollará su vida. Busque claridad y paz mental. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): acepte el cambio, aprenda todo lo que pueda y haga los ajustes que lo ayuden a alcanzar su meta. No permita que las emociones se interpongan entre usted y lo que es correcto o mejor para usted. Aprenda de sus errores y experiencia, luego proceda. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): escuche con cuidado; la información que reciba tendrá inquietudes subyacentes que pueden dejarlo en una posición precaria. Tome su tiempo, y tome decisiones basadas en hechos y cifras, no en habladurías. No se involucre en algo porque alguien cercano a usted lo haga. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): busque una buena oferta y la encontrará. Haga preguntas, negocie personalmente y no se conforme con menos de lo que quiere. El cambio comienza con usted, así que no permita que nadie lo empuje en una dirección en la que no quiere ir. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): surgirán asuntos ocultos. No ignore lo que sucede a su alrededor, o perderá la oportunidad de sobresalir. Una idea innovadora lo pondrá en el centro de la atención y aumentará la posibilidad de trabajar con alguien que quiere los mismos resultados. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): expanda sus intereses y descubrirá oportunidades que lo alentarán a seguir un camino nuevo y emocionante. Se alientan los proyectos de superación personal y cuidar de usted y sus inquietudes económicas. El romance enriquecerá su día. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): guarde sus pensamientos para usted y evite entrar en una batalla o ser criticado. Canalice su energía en algo que lo haga sentir bien con usted o con una contribución que haga. Se desarrollará una oportunidad si participa en eventos comunitarios. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): póngase en contacto con personas a las que no ve a menudo, y recibirá información valiosa que transformará lo que haga a continuación. Elegir seguir un camino fuera de lo común despertará el espíritu interior y le dará algo por lo que trabajar. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): el tiempo está de su lado. Baje la velocidad, disfrute el momento y absténgase de participar en eventos orientados a comportamientos permisivos. Guarde su dinero en un lugar seguro y evite gastos innecesarios. Diga no a la tentación; establezca un presupuesto estricto. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): planee algo que pueda disfrutar con un amigo o amor. La oportunidad de hablar de sus intenciones llevará a un plan a largo plazo y cambios positivos en su estilo de vida. Hable desde el corazón y llegará a un acuerdo que vale la pena. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): va en la dirección correcta, así que no comience a hacer cambios para adaptarse a otra persona. Haga lo suyo y respalde sus sueños, esperanzas y deseos. Depende de usted ponerse en acción y hacer que las cosas sucedan. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un enfoque proactivo lo ayudará a mantener la ventaja cuando intente salirse con la suya. Apóyese en la experiencia y el conocimiento para respaldar sus planes y verificar la información antes de transmitirla. Un cambio positivo parece prometedor siempre que no dude. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.