Horóscopo de hoy: día lunes 26 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Bianca Santos, 31; Kate Beckinsale, 48; Sandra Bullock, 57; Helen Mirren, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año tendrá mucho en juego en las operaciones económicas que haga. Vigilar de cerca sus inversiones marcará la diferencia. Escuche sus instintos y tome el camino que sienta más acorde con lo que está tratando de lograr. La aptitud física, la salud y el esfuerzo por verse y sentirse lo mejor que puede lo ayudarán a sobresalir. Sus números son 5, 17, 22, 26, 32, 39, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, singular y disciplinado. Tiene confianza y es flexible.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la oportunidad está más cerca de lo que cree. Abra los ojos y descubrirá algo que lo entusiasmará. La oportunidad de cambiar de dirección está a su alcance y lo alentará a tener una fe ciega de la que no se arrepentirá. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): participe, ayude, y se convertirá en parte de algo significativo. Destine un poco de tiempo y ponga energía física para asegurarse de alcanzar el nivel de éxito que desea. No limite lo que puede hacer ni se rinda prematuramente. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tome un momento para repasar cada detalle antes de decidirse a hacer una jugada. Una oportunidad es buena sólo si lo lleva a donde quiere ir. Evalúe su posición y dé un salto hacia adelante, no un desvío. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deje de pensar qué hacer; empiece a poner en marcha sus planes. El tiempo es esencial y su bienestar emocional, físico y económico dependen de lo siguiente que haga. Evalúe su situación, luego haga su jugada. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): siga una rutina que lo ayude a lograr su meta. Preste más atención a la forma en que se presenta al mundo. No limite sus oportunidades de avanzar por negarse a tomar un compromiso. Un cambio ejecutado adecuadamente puede ayudarlo a sobresalir. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): dé arranque a sus planes y póngalos en marcha. Sea el que hace las cosas y el que marca la diferencia. Deje ir la negatividad; encuentre un modo de tener un impacto constructivo en su vida y en aquellos a los que encuentre. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): concéntrese en lo que está haciendo y trate de hacer una diferencia, no un alboroto. Comuníquese con personas que lo motiven a hacer las cosas y estén dispuestas a colaborar y ayudar, no con los que critican cada uno de sus movimientos. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la oportunidad es evidente, pero depende de usted aprovechar lo que está disponible. No pongas excusas ni postergue las cosas. Sea el que hace que las cosas sucedan y abrace la vida que quiere. Deje de soñar y empiece a hacer. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): piense dos veces antes de creer lo que dicen los otros. Tome la iniciativa de verificar los hechos y desarrollar un plan que lo mantenga avanzando en una dirección que ofrezca estrategias económicas seguras y sólidas. Cuide su salud y bienestar. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no deje nada al azar. Mire lo que está disponible e invierta en lo que lo acerque a su meta. Es evidente una oportunidad económica que mejorará su estatus, salud o posición para negociar. Un cambio mejorará su vida doméstica. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): proceda con cautela. No se meta en algo que no tenga un historial adecuado, y no se rinda bajo presión. Haga su investigación y siga sus hallazgos, no lo que alguien lo está presionando para que haga. Sea respetuoso, pero haga lo suyo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): su intuición es certera y las decisiones que toma tienen un impacto en la forma en que lo tratan los demás. Exprese sus pensamientos y sentimientos y deje que se sepan sus intenciones. Hoy se trata de oportunidades y de hacer que las cosas sucedan. Se favorece el romance. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.