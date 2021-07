Horóscopo de hoy: día martes 27 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jonathan Rhys Meyers, 44; Ryan Michelle Bathe, 45; Cassandra Clare, 48; Maya Rudolph, 49.

FELIZ CUMPLEAÑOS: perder el tiempo en algo imposible no lo llevará a donde quiere ir. Mire con otra perspectiva, aprecie lo bueno y diríjase en una dirección que no sólo sea tentadora, sino también factible. Maximice su tiempo y superará sus expectativas. No permita que la incertidumbre sea su némesis. Abra su mente, explore lo que lo emociona y siga adelante con entusiasmo. Sus números son 3, 14, 21, 27, 34, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es habilidoso, intuitivo y expresivo. Es optimista y amigable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): busque una ruta directa para evitar la confusión. Necesitará disciplina si quiere abstenerse de dar marcha atrás. Comuníquese con alguien con experiencia, eso lo ayudará a eliminar los errores. Ponga su energía donde cuenta y no mire atrás. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): se establecerá la incertidumbre si le da luz verde a otros para que tomen decisiones por usted. Si hace las cosas usted mismo, ganará perspectiva y establecerá conexiones que lo ayudarán a avanzar. El romance está en aumento. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aprenda de la experiencia y manténgase en control. Usted sabe lo que quiere mejor que nadie, así que lleve a cabo sus planes de principio a fin. No se prive de la oportunidad de complacer a alguien inseguro. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): dé un paso adelante y haga las cosas a su modo. Tome el control, siente un precedente y expanda su círculo de amigos. Un ajuste para complacer a un amigo, familiar o un amor dará lugar a una oportunidad inesperada. El romance mejorará su vida personal. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): busque métodos de aprendizaje alternativos que lo mantengan alerta, al día y mejor equipado para llegar a la cima. El cambio comienza por adentro, y la disciplina y la determinación lo ayudarán a llegar a su destino. Enfóquese en lo que es importante para usted. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): use su imaginación, exprese sus intenciones, y cautivará las mentes de personas de ideas afines. Pase a una posición de liderazgo y use una estrategia que lleve a oportunidades y cambios positivos. Se favorece un ajuste en su estilo de vida. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): reúna información que lo ayude a determinar cual es la mejor jugada profesional o económica. Comparta alternativas singulares que demuestren su capacidad para pensar de modo innovador. Tome la iniciativa, sea quien soluciona problemas, y se abrirán las puertas. Los esfuerzos grupales lograrán reconocimiento. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dedique más tiempo a trabajar para una meta personal. Haga un esfuerzo por ordenar su espacio. Dejar ir el pasado lo liberará y lo impulsará a comenzar un nuevo capítulo en su vida. No ponga excusas; ponga fin al estancamiento. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no permita que nadie juegue con sus emociones. Cuestione lo que suene sospechoso, y sea práctico al tratar con otros y sus ideas. Enfóquese en el crecimiento personal, la independencia económica y en hacer las cosas solo, así evitará interferencias. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tome la ruta que se adapte a sus necesidades. Dedique más tiempo a mantenerse en forma y saludable, y en generar equidad y estabilidad económica. El objetivo es disminuir el estrés, no aumentarlo. Un cambio positivo llevará a un futuro sin preocupaciones. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deje de preocuparse por lo que hacen los demás; preste atención a lo que puede hacer usted para mejorar su vida. Asuma la responsabilidad y ponga en marcha sus planes. No limite lo que puede hacer; establezca estándares altos y esfuércese por alcanzar su meta. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): convierta lo negativo en positivo. Un cambio que alguien haga lo beneficiará si reacciona rápidamente y aprovecha lo que está disponible. Cree en su mente lo que quiera, luego haga que suceda. Una oportunidad de asociación tiene potencial. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.