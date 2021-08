Horóscopo de hoy: día domingo 08 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Casey Cott, 29; Countess Vaughn, 43; Joely Collins, 49; Dustin Hoffman, 84.

FELIZ CUMPLEAÑOS: relájese y disfrute del viaje. Permita que las situaciones se desenvuelvan naturalmente, y espere el momento apropiado para hacer lo correcto y mejor para usted. Actuar con prisa llevará a errores. Preste atención a los detalles y dedique el tiempo necesario para hacer las cosas bien la primera vez. El progreso constante lo llevará a donde quiere ir; actuar de forma impulsiva le causará problemas. Sus números son 3, 16, 20, 29, 35, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es vivaz, carismático y receptivo. Es directo y aventurero.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea el que organiza, y prepare un evento que lo acerque a las personas a las que más ama. Una pequeña celebración dará lugar a charlas y sugerencias valiosas que lo ayudarán a recorrer su camino hacia una mejor posición económica. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): sea un buen oyente. No sienta necesidad de hacer cambios porque alguien más lo haga. Elija hacer lo suyo. Una elección que tome alguien cambiará su relación. Tome el camino que conduce a la estabilidad y a la paz mental. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tendrá que pensar rápido para evitar ser absorbido por algo cuestionable. Haga preguntas y escuche a la gente que siempre lo respalda. Descarte a cualquiera que use tácticas manipuladoras y promesas vacías para confundirlo. No corra riesgos. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): despeje un espacio, comience un proyecto, haga que su lugar sea más cómodo y acogedor, o planifique una escapada romántica. Probar algo nuevo y emocionante con alguien a quien ama los acercará más. No pierda una oportunidad de mejorar su vida. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): un compromiso lo ayudará a estabilizar su vida y a abrir puertas que estaban cerradas en el pasado. Una empresa conjunta basada en el amor, la confianza y la igualdad llevarán un futuro mejor. Aprenda al compartir experiencias con las personas a las que encuentre. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): alguien tendrá una agenda oculta que puede perturbar sus planes, posición o reputación. No deje nada al azar o inconcluso. Cuidar los detalles para garantizar que no se pierda nada en la traducción lo ayudará a evitar contratiempos. La honestidad es la mejor política. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las empresas conjuntas están vedadas. Se desarrollará una oportunidad inesperada porque usted toma la iniciativa de usar lo que mejor sabe hacer para avanzar. Confíe en su habilidad y haz lo suyo. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): alguien despiadado lo atacará por la espalda. Si quiere competir, debe mantenerse al día y jugar el juego estratégicamente. No espere que otros respeten las reglas. Espere lo inesperado y haga lo que sea necesario. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga cuidado con las personas en las que confía. No comparta información personal ni le dé a nadie una idea de cómo se siente. Sea inteligente, haga preguntas y escuche bien. Será más listo que cualquiera que quiera entrometerse en sus asuntos. No corra riesgos. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): manténgase ocupado; el movimiento alentará mejor salud y garantizará que haga las cosas a tiempo. Adopte un enfoque físico de la vida, el amor y la felicidad, y producirá cambios positivos. No permita que nadie se aproveche de usted. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): diga no a las invitaciones que no le interesan. No sienta que tiene que complacer a todos cuando solamente es responsable de su felicidad. Siga el camino que tenga más sentido para usted y no quedará decepcionado. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tome un momento para repensar lo que sucedió. Si quiere tener éxito, será necesario tener una idea clara de lo que se espera de usted y el mejor modo de lograr su meta. No deje que nadie lo desvíe. Evalúe las situaciones y proceda con cautela. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.