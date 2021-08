Horóscopo de hoy: día lunes 09 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Adelaide Kane, 31; Anna Kendrick, 36; Daniel Levy, 38; Hoda Kotb, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga su vida simple. No reaccione de más ni acepte más de lo que puede manejar. Concéntrese en lo que es importante para usted y dé todo lo que tiene. Si dispersa su energía, no alcanzará sus expectativas. Un enfoque intelectual hacia la vida, el amor y la felicidad recompensará. Perfeccione sus habilidades y haga que cada jugada sea importante. Sus números son 6, 17, 21, 25, 36, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, inspirador y optimista. Es extrovertido e impredecible.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): comparta sus pensamientos e inquietudes con personas de ideas afines. Ofrezca percepción sobre formas más eficientes de producir un cambio positivo. Prepárese para poner en marcha su plan y convertirlo en realidad. Ocúpese de los detalles importantes. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): reúna y verifique la información; eso llevará a un cambio de actitud y mejores opciones. Simplifique su vida y el modo en que hace las cosas para adaptarlo a su situación emocional y económica actual. No gaste de más; la generosidad será su perdición. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aproveche la experiencia que tenga y haga buen uso de ella. Una vez que los demás vean lo capaz que es, recibirá más oportunidades. No corra un riesgo con su salud o su reputación. Cíñase a la verdad y no comparta información personal. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste mucha atención a las deudas, a los gastos generales y los innecesarios. Pase más tiempo trabajando en el crecimiento personal, los esfuerzos creativos y en salir con personas que no sean muy demandantes. No arriesgue su posición, no importa qué hagan los demás. Ponga la salud y el bienestar primero. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): piense en grande, pero sea realista, y sobresaldrá. Una oportunidad será demasiado buena para ignorarla. Haga ajustes que le permitan acomodar lo que sea necesario para llevar a cabo sus planes. Apóyese en la experiencia para tomar mejores decisiones. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): esté dispuesto a modificar algo si eso lo ayuda a resolver un problema que tiene con un amigo o familiar. Llegar a un acuerdo con alguien alentará una transacción sin problemas y tratos futuros. Adopte un enfoque singular a una relación significativa. El romance está en aumento. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aprenderá mucho si observa a los demás. Aléjese de cualquiera que sea inconsistente o impulsivo. Concéntrese en el hogar, la familia y en hacer lo que es mejor para usted y sus seres queridos. Retribuya a alguien que lo haya ayudado en el pasado. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): abrace lo que la vida tiene para ofrecer. Una oportunidad inesperada le dará la oportunidad de usar sus habilidades de modo singular. Enfóquese en los esfuerzos creativos y todo lo demás caerá en su lugar. Alguien especial llamará su atención. El amor le levantará el ánimo. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): alguien le oculta información o le da falsas esperanzas. Use su inteligencia para filtrar lo que está ocurriendo y descubrirá la verdad. Tome el camino del éxito; quédese cerca de alguien que siempre lo ha apoyado. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): verá una buena oferta. Haga su jugada y realice cambios en casa y en su carpeta. Una posibilidad de salir adelante es evidente. Sea transparente acerca de lo que tiene para ofrecer. Un compromiso aumentará su estabilidad emocional. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga el freno, evalúe una situación y no salga del presupuesto. Sea realista acerca de lo que es posible y quédese con la gente en la sabe que puede confiar para obtener apoyo. Controle sus emociones al lidiar con las relaciones personales. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): las sociedades jugarán un papel esencial en el modo en que se desenvuelvan las cosas. Ponga su corazón en algo significativo para usted, que lo ayude a conocer a alguien que tiene una influencia positiva en las decisiones que toma. El romance mejorará su vida. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.