Horóscopo de hoy: día domingo 15 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jennifer Lawrence, 31; Joe Jonas, 32; Anthony Anderson, 51; Debra Messing, 53.

FELIZ CUMPLEAÑOS: confíe en sus instintos, no en lo que los demás quieren que haga. Un ajuste emocional le hará cuestionarse qué está haciendo y los cambios que debería hacer. Sea diligente e investigue todas las posibilidades antes de involucrarse en algo que puede alterar su vida personal o profesional. Tenga un plan de respaldo en su lugar, y esté preparado para ocuparse personalmente de los asuntos. Sus números son 6, 19, 24, 29, 32, 45, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es productivo, impaciente y minucioso. Es posesivo y autónomo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): las cuestiones emocionales llevarán a un comportamiento indebido. No puede comprar la felicidad o la amistad. Enfóquese en marcar la diferencia usando su conocimiento y experiencia para mejorar su posición, entorno y las relaciones con las personas a las que ama y respeta. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se rinda cuando enfrente un cambio no deseado. Busque modos alternativos de llevar a cabo sus planes, incluso si eso significa seguir adelante solo. Piense de modo no convencional y se le ocurrirá un plan que superará sus expectativas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): escuche con atención. Alguien lo confundirá si le da la oportunidad. No deje que la credulidad lo lleve a la decepción. Inscríbase en algo que le interese. Buscar conocimientos hará que la vida sea emocionante y llevará a nuevos comienzos y perspectivas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): póngase en contacto con alguien que comparte sus creencias o valores. Una conversación que le permita expresar sus miedos y sentimientos lo ayudará a conectarse personalmente con alguien que lo intriga. El romance está en las estrellas. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): controle sus emociones cuando se enfrente a asuntos que puedan afectar su reputación o su vida doméstica. Cíñase a la verdad y haga sólo los cambios necesarios. Adoptar un enfoque cauteloso acerca de los asuntos monetarios evitará un error costoso. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): Tome un momento para considerar hacer las cosas de modo diferente. Un enfoque singular a una vieja idea le dará vida y lo ayudará a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Hablar de sus planes con alguien diferente a usted será interesante para ambos. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ponga sus finanzas en orden. Mire las inversiones y considere cómo puede generar más efectivo. Le llegará una oportunidad a través de alguien a quien halla con visión de futuro. Mantenga sus emociones fuera de sus decisiones económicas. Haga lo que sea mejor para usted. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): haga cambios físicos que eleven su confianza y le den impulso para avanzar. El éxito está en sus manos si está dispuesto a dar un paso adelante y hacer lo mejor que puede. No limite su oportunidad de avanzar porque alguien lo desafía. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): busque lo positivo en cualquier situación que enfrente. Cuestione a las personas agresivas o manipuladoras y deje claro su objetivo. Hágase cargo, y disuadirá a otros de estropear las cosas o interferir en su vida. La oportunidad comienza con usted. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): esfuércese por lo que quiere. Sea la fuerza impulsora detrás del cambio positivo que hará que su vida sea significativa y satisfactoria. Dé una segunda mirada a una inversión singular y hallará el modo de hacer que funcione para usted. Se favorece el romance. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): piense en grande, pero no salga del presupuesto ni se inscriba en más de lo que puede manejar. Busque opciones que incluyan a sus seres queridos y que lo acerquen a sus metas para el hogar. Aprenda de quienes tienen una perspectiva singular. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): comparta sus pensamientos y tome decisiones que alienten un cambio de ritmo y dirección. Elija opciones que se adapten a sus planes a largo plazo y permitan traer la cantidad de dinero necesaria para vivir libre de estrés. El romance mejorará su vida personal. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.