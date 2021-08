Horóscopo de hoy: día lunes 16 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Cameron Monaghan, 28; Steve Carell, 59; Angela Bassett, 63; Madonna, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año enfóquese en lo que puede lograr y ponga toda su fuerza a trabajar para usted. Una demostración superará con creces la insistencia acerca de sus intenciones. Puede aprender mucho si es consciente de lo que funcionó bien para usted en el pasado. Haga del hogar y la familia sus preferencias, y sea abierto con sus seres queridos acerca de sus planes a largo plazo. Sus números son 8, 17, 22, 24, 31, 37, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es innovador, encantador y sensible. Es preciso y ambicioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no se deje engañar por lo que escuche. Tome un tiempo para seguir la información hasta su fuente original y cuestione su validez antes de revelar su opinión. Dedique más tiempo a las ganancias personales, a actualizar su aspecto y al romance. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): el gasto emocional no aliviará el estrés ni mejorará la depresión. Guarde su cartera y concéntrese en reunir datos que lo ayuden a decidir el mejor modo de usar sus habilidades. Manténgase al día con las tendencias actuales. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si alguien intenta iniciar una discusión, déjelo pasar . Cuanto menos diga y más haga, marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso. Enfóquese en lo que es importante, y siga avanzando. Se favorecen las mejoras personales y el amor. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): busque un modo singular de hacer las cosas a tiempo. Cambiar un poco las cosas para adaptarlas a su situación actual lo alentará a ser productivo. Manténgase enfocado, no importa lo que digan o hagan los demás. No permita que sus emociones tomen el mando. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): si una propuesta que le ofrezca alguien no lo apasiona, déjela pasar. Confíe en su capacidad para hacer lo suyo y mejorar lo que le falta a su vida. No se detenga hasta que esté satisfecho con lo que logra.*****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): los asuntos emocionales se intensificarán si no guarda sus opiniones para usted. Necesitará paciencia, y mantenerse ocupado lo ayudará a evitar un altercado. Piense bien las cosas y esté dispuesto a comprometerse y mostrar respeto por aquellos que piensan de modo diferente. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): busque opciones. No acuerde por menos de lo que quiere. Se le presentará una oportunidad emocionante cuando menos se lo espera. Revise las transformaciones emocionales, y enfóquese en qué y en quién lo hace feliz. Se favorece el romance. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): evite cualquier drama que ocurra a su alrededor. Concéntrese en algo que lo apasione, y si es posible trabaje solo. Arregle los cabos sueltos y no permita que sus emociones obstaculicen su capacidad para hacer las cosas a tiempo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): diga menos y escuche más. Piense bien las cosas antes de compartir sus intenciones. Proteja lo que tiene y sea reservado acerca de sus planes. La interferencia de individuos manipuladores llevará a la ira y a un alejamiento que no lo ayudará a alcanzar su objetivo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reúna información y descubrirá algo que le interesa. Produzca cambios en casa que mejoren su vida hogareña y sus relaciones con sus seres queridos. Piense de modo no convencional y obtendrá una ganancia económica. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no permita que la incertidumbre sea su ruina. Permita que su intuición, no sus emociones, lo guíe cuando se trate de asuntos económicos y de salud,. Una sociedad no resultará según lo planeado. No confíe en alguien a quien no conoce bien. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): recibirá un sermón de alguien que es crítico o que no comprende lo que está tratando de lograr. Tenga paciencia, pero no renuncie a lo que quiere hacer por el bien de alguien que no está siendo razonable. Avance por su cuenta. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.