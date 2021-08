Horóscopo de hoy: día viernes 20 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Olivia Cheng, 42; Misha Collins, 47; Amy Adams, 47; Al Roker, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: vaya más lento, relájese y considere a dónde lo conducirá cada decisión. El tiempo está de su lado y tomar la mejor decisión para usted marcará la diferencia. Enfóquese en el crecimiento personal y la salud, y estará feliz con los resultados que obtenga y con cuánto más puede lograr cuando se siente bien. Haga de la estabilidad y la seguridad sus prioridades. Sus números son 4, 10, 18, 22, 27, 34, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es de mente abierta, entusiasta y persistente. Es innovador y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): apele a las personas que comparten sus inquietudes y formará un vínculo estrecho. Alimente una relación significativa mostrando físicamente cuánto le importa. El cambio no es necesario, pero acordar un plan aliviará el estrés y lo ayudará a avanzar. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ponga la mira en lo que quiere, y piense en cómo pondrá en marcha sus planes. Una conversación con alguien en una posición superior ayudará a producir un cambio positivo que alentará nuevas oportunidades. Mezcle negocios con placer. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): use todo lo que tenga disponible para asegurarse de hacer el mejor trabajo posible. Escuche sugerencias y desarrolle ideas que lo ayuden a cubrir todos los problemas potenciales que puedan surgir. No permita que nadie lo lleve por el mal camino. Se favorecen los proyectos de superación personal. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tendrá que hacer las cosas de modo diferente si quiere destacarse y ser más astuto que cualquier competencia que encuentre. Un enfoque apasionado a las responsabilidades que acepte lo ayudará a ganar respeto y alentará las oportunidades económicas. Salga de su zona de confort. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): siga adelante. Participe en el aspecto práctico de sus responsabilidades, y se sentirá productivo y más cerca de alcanzar su meta. Observe lo que hacen los demás, pero no se sienta obligado a seguir a alguien que se dirige en una dirección diferente a la suya. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): hable de modo directo y resolverá los problemas rápidamente, dejando más tiempo para socializar y disfrutar con amigos y familiares. Un entendimiento que tiene con alguien a quien ama lo ayudará a decidir cómo o dónde vivir. Se alienta el romance. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no acuerde por menos de lo que quiere y merece. Cuando una puerta se cierra, se abre otra. Sea fiel a usted y vaya por lo que quiere. Depende de usted hacerse responsable de su felicidad. Haga de la mejora física una prioridad. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga su vida simple y mantenga a los entrometidos a distancia. Busque el camino que satisfaga sus necesidades y lo haga sentir bien acerca de dónde pone su tiempo, dinero y ayuda. Socialice con gente que ofrece conocimiento y estimulo mental. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): actúe, y haga las cosas a tiempo. Una oportunidad de pasar tiempo con un amigo o familiar lo llevará a un reencuentro con alguien a quien no ha visto en algún tiempo. Espere una interpretación colorida de la vida de alguien para despertar su imaginación. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tome precauciones para evitar lesiones o enfermedades. Use su inteligencia para evitar una discusión. Haga ajustes que lo ayuden a ahorrar dinero. No limite lo que puede hacer porque alguien quiere que pague por algo que no es su responsabilidad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): piense en grande, pero no salga del presupuesto. Preste más atención a cómo se ve y se siente haciendo de los hábitos de nutrición y las rutinas de ejercicios una prioridad. Sea directo acerca de sus intenciones con alguien a quien ama, luego haga planes. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mire el lado positivo: será más fácil hacer las cosas y ganar favores de aquellos que tienen algo con qué contribuir a su plan. Un cambio positivo acerca del dinero, el estilo de vida y las perspectivas parece prometedor. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.