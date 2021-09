Horóscopo de hoy: día miércoles 01 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Zendaya, 25; Zoe Lister-Jones, 39; Gloria Estefan, 64; Lily Tomlin, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: exprese cómo se siente y ponga en orden sus prioridades. No permita que los asuntos emocionales sofoquen su progreso. Depende de usted hacer que las cosas sucedan y transitar hasta el lugar al que quiere llegar. Establezca metas, prepárese e instrúyase para asegurarse de cumplir sus sueños. El cambio comienza con usted, así que muévase. Sus números son 5, 12, 21, 27, 32, 36, 40.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, considerado y disciplinado. Es cauteloso y protector.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): logrará más si trabaja desde casa. Cuanto menos lidie con las influencias externas, mejor. Aflorará un problema emocional si no puede ponerse de acuerdo con alguien que está en una posición de autoridad. Preste atención a las reglas y regulaciones. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): póngase en contacto con alguien con quien no ha hablado durante un tiempo. La información que reciba lo ayudará a formular lo que quiere hacer acerca de su posición actual o estilo de vida. Tome la iniciativa para producir un cambio positivo. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): concéntrese en lo que quiere, luego diríjase en esa dirección. El trabajo que haga le dará oportunidades para aportar su creatividad. No tenga miedo de tomar un camino singular. Hágase cargo de su felicidad y siga a su corazón. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deje pasar a alguien que intentará trabarse en una discusión acalorada. Es mejor ser reservado y evitar temas que lo saquen de su zona de confort. Preste más atención a arreglar su espacio y poner su economía en orden. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): oculte sus sentimientos hasta que se sienta seguro al compartirlos. Ofrecer demasiada información lo dejará en una posición vulnerable. Escuchar más y hará que tome mejores decisiones. Alimente una relación significativa con amor y afecto. Se alienta el romance. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un puesto que le interesa no estará a la altura de sus expectativas. Investigue antes de tomar una decisión que puede alterar su potencial de ingresos. Si quiere algo, asuma la responsabilidad y hágalo usted mismo. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no haga tonterías; pague sus cuotas y siga con sus asuntos. Ahora es el momento de explorar y expandir su mente, no pierda oportunidades porque no puede decidir. Abrace la vida, viva el momento y descubra lo que lo apasiona. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): equilibre su economía, luego averigüe si puede comprar algo que esté en su lista de deseos. Disfrutará mucho más del proceso si no está estresado por el costo involucrado. Elija un enfoque innovador a la vida, el amor y la felicidad. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): obtenga aprobación antes de hacer algo que afecte a otros. Surgirá un problema doméstico si no es directo acerca de sus planes. Un cambio profesional debe tratarse con cautela. Obtenga lo que quiere por escrito. Elija sus palabras sabiamente. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): los problemas emocionales se interpondrán en su camino cuando se trate de gastos compartidos o empresas conjuntas. No se altere sin una buena causa. Escuche lo que otros tienen que decir y responda con algo que los beneficie a todos, no solo a usted. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aclare sus intenciones antes de comenzar algo nuevo, y será más fácil llegar a la línea final sin interferencias. Un encuentro personal le levantará el ánimo y lo motivará a convertir una de sus habilidades en una empresa lucrativa. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): haga un ajuste que le permita avanzar profesionalmente. Vigile lo que está sucediendo en su campo y obtendrá una ayuda en algo que puede aumentar su potencial de ingresos. Actualice sus habilidades y tecnología, y embárquese en un espectáculo de redes virtuales. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.