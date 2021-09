Horóscopo de hoy: día martes 07 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Evan Rachel Wood, 34; Jodie Turner-Smith, 35; Shannon Elizabeth, 48; Michael Emerson, 67.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es apasionado, emocional y creativo. Es persistente y atractivo.

FELIZ CUMPLEAÑOS: una mente abierta llevará a nuevas aventuras. Abrace la vida, el aprendizaje y las nuevas experiencias. Mire las posibilidades y sea el que hace realidad sus sueños. Tome la iniciativa, apóyese en algo que lo apasione, y sucederán cosas buenas. Trabaje con un propósito en mente y no se arrepentirá. Viva la vida a su modo. Sus números son 3, 11, 15, 26, 35, 59, 44.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): las reglas existen por una razón. Siga el camino hacia la victoria, y elimine los desafíos en lugar de crearlos. Una vez que haga lo mejor que pueda y termine lo que se espera de usted, tome un tiempo para alimentar una relación significativa. Planee algo especial. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): hágase cargo antes de que alguien se meta y tome el mando. No deje nada al azar y ponga su energía donde cuenta. La forma en que aborde sus responsabilidades importará. Si espera que otros hagan cosas por usted, quedará decepcionado. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): se sentirá dividido; no importa lo que haga, es esencial elegir los hechos por sobre las habladurías y la paz sobre la discordia. Mantener el equilibrio y la integridad será su mejor opción. Apunte a aliviar el estrés, no a empeorar las cosas. Haga del crecimiento personal una prioridad. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si confía en la palabra de otra persona cometerá errores. Considere sus opciones cuidadosamente, y las consecuencias que pueden surgir si comete un error. El tiempo está de su lado y trabajar en silencio en algo de lo que disfruta llevará a la claridad. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se aferre a algo que no sea seguro. Lea, instrúyase y diga no a cualquier cosa que sienta que es arriesgada. Enfóquese en las relaciones y en mantener la paz. Ocúpese de los asuntos y responsabilidades que alivien el estrés y mejoren los lazos familiares. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): zambúllase y no mire atrás. Convierta su sueño en realidad actuando y asegurándose de que todo salga según lo planeado. Comparta su entusiasmo con alguien que ofrece percepción y apoyo. Una sociedad singular promoverá nuevos comienzos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): manténgase al tanto de las fechas de vencimiento y los problemas pendientes que esperan un momento inoportuno para que se dé cuenta. Sea listo, esté al tanto de sus responsabilidades, y podrá disfrutar de lo bueno que se le presente. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): participe de una aventura o haga algo que lo desafíe físicamente. Deje que el pasado se disipe y caiga a un lado del camino; abrace la vida en el momento y vea dónde lo lleva. Embárquese en un camino que le dé paz. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no sea crédulo. Alguien lo confundirá si le da la oportunidad. Mire hacia adentro y sabrá sin lugar a dudas lo que puede hacer para mejorar su vida y hacer su futuro más brillante. Tome el camino que lleve a un estilo de vida feliz y saludable. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): saque lo que quiere de la nada y hágalo realidad. Es el amo de su dominio. Diríjase en una dirección significativa; una actitud saludable lo alentará a sobresalir. Revise sus prioridades y siga avance con determinación. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): una sociedad basada en información falsa superará los obstáculos. Aléjese de cualquiera que lo rebaje o lo manipule. El cambio comienza con usted, y dedicar más tiempo y esfuerzo a la actitud, el aspecto y la independencia lo acercará un paso más a su meta. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): deje de vivir en un sueño, y comience a hacer jugadas que lo ayuden a lograr el deseo de su corazón. Ponga su energía en las relaciones, causas y acciones que marcan la diferencia para usted y el modo en que se siente acerca de su vida y su futuro. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.