Horóscopo de hoy: día martes 14 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Emma Kenney, 22; Dilshad Vadsaria, 36; Kimberly Williams-Paisley, 50; Robert Herjavec, 59.

FELIZ CUMPLEAÑOS: busque oportunidades, no problemas. No permita que sus emociones tomen el mando y lo lleven en una dirección que cree dificultades domésticas. Haga todo lo posible para poner su energía en marcar una diferencia y mejorar su vida y la de sus seres queridos. Menos ira, más compasión y perdón alentarán un estilo de vida fortalecedor, significativo y satisfactorio. Sus números son 3, 14, 21, 25, 36, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es tenaz, persuasivo y optimista. Es innovador y consistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): manténgase encaminado. Si permite que sus emociones interfieran con su objetivo, perderá tiempo, dinero y confianza. Ponga su energía donde cuenta y evite entrar en un debate con alguien que nunca verá las cosas a su modo. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tome el control y haga lo suyo. El cambio comienza con usted. Seguir los pasos de alguien no satisfará sus necesidades. Tome la iniciativa y vea a dónde conduce. Nunca sabrá lo que puede hacer si no lo intenta. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): va en la dirección correcta. No permita que nadie lo confunda o lo tiente con algo que le impedirá alcanzar su objetivo. Amplíe su rango y esfuércese hasta alcanzar su objetivo. Hoy se trata de hacer un cambio positivo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): considere lo que se dice y tome decisiones basadas en sus necesidades. La ira no resolverá un problema, pero ser racional y dar a conocer sus preferencias le permitirá seguir un camino que le ayudará a tranquilizar su mente. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que el dinero se le escape de entre las manos. La generosidad llevará a problemas. Vaya más lento; piense antes de prometer lo imposible. Está bien repensar las solicitudes y decir que no cuando no está a la altura de lo que alguien le pide. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cuente sus bendiciones, y elija ser positivo. Ponga su energía donde cuenta. Produzca cambios que marquen la diferencia. No se involucre en la negatividad o las malas decisiones de alguien. Piense usted mismo y haga lo suyo. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): piense de modo no convencional y elija un plan que lo ayude a superar la negatividad provocada por alguien que carece de visión. No comparta sus metas hasta que haya resuelto todos los detalles. La disciplina y el trabajo duro recompensarán. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): prevalecen la paz y el amor. Enfoque todo lo que llegue a su presencia con bondad y compasión. Evitará la negatividad y alentará el apoyo. No corra un riesgo con su salud ni ceda ante alguien que le hace exigencias que no son realistas. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga su mensaje claro. No permita que nadie tergiverse sus palabras o interfiera con sus planes. La disciplina y el trabajo duro atraerán recompensas. Confíe sólo en quienes le dan la libertad de seguir el camino que le resulte más cómodo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dedique más tiempo y esfuerzo al crecimiento personal, el aprendizaje y a establecer lo siguiente que quiere hacer. No permita que nadie se interponga en su camino o interfiera en su vida. Tome el sendero menos transitado para descubrir qué es lo mejor para usted. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): hable con un experto. La información que reciba le dará percepción de qué es posible. Ocúpese rápidamente de cualquier problema de salud o económico que surja y evite el riesgo de contratiempos futuros. No permita que la incertidumbre lo lleve a tomar malas decisiones. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): siga a su corazón, ponga en movimiento sus pensamientos y haga lo que es mejor para usted. Se desarrollará una oportunidad de usar sus fortalezas para avanzar. Es hora de aceptar la oportunidad de emprender algo nuevo y emocionante. Confíe y crea en usted. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.