Horóscopo de hoy: día domingo 19 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kevin Zegers, 37; Jimmy Fallon, 47; Sanaa Lathan, 50; Trisha Yearwood, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: evalúe su vida. Desarrolle un plan para mejorar su mente, cuerpo y alma. Las decisiones que tome lo alentarán a seguir su corazón y lograr un crecimiento personal y espiritual. Es hora de ponerse usted primero y asumir la responsabilidad de su felicidad. Deje ir el pasado, viva en el momento y busque un futuro mejor. Sus números son 9, 15, 22, 31, 33, 38, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es de buen corazón, de mente abierta y benevolente. Es singular y a la moda.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): hable, reúna hechos y protéjase con información que le permita tomar decisiones sólidas. Presione a otros para que revelen secretos que le den información de primera mano sobre lo que está considerando. El conocimiento le dará el poder de triunfar. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): disfrute de algo que le dé alegría. Todo trabajo y nada de juego no satisfará sus necesidades. Elimine las responsabilidades rápidamente y haga planes con alguien a quien ama. Un cambio personal llevará a nuevas posibilidades. Se favorece el romance. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no permita que la manipulación emocional interfiera con sus planes. Enfóquese en lo que puede hacer y en lo que es mejor para usted. Mantenga una mente abierta, un punto de vista práctico, y ponga su tiempo y esfuerzo donde den los mayores beneficios. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): observe la lógica de lo que está considerando. Participar en algo por la razón equivocada no lo ayudará a avanzar. Si quiere cambiar, haga algo que refleje quién es y qué quiere. Se presenta el romance. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aborde los asuntos de dinero antes de aceptar una empresa conjunta. Déjelo pasar si el costo no está dentro del presupuesto o no es razonable. Hacer cambios innecesarios le causará problemas. Enfóquese en lo que es importante para usted, no en complacer a los demás. Evite el estrés innecesario. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): arriésguese probando algo diferente, nuevo y emocionante. Una aventura le hará pensar en el pasado y lo ayudará a tomar mejores decisiones en el futuro. Un gesto romántico lo alentará a ser franco acerca de como se siente. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): pase más tiempo en casa y menos paseando o gastando innecesariamente. Siéntase orgulloso de lo que sabe y de cómo usa su inteligencia para agregar estabilidad a su vida. Arremánguese y ponga algo esfuerzo en mejorar su hogar. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un ambiente acogedor le dará paz mental. Mantenga la vida simple, sea moderado y pase tiempo con personas que pongan una sonrisa en su rostro. Asuma la responsabilidad de su felicidad y aliviará el estrés. Se alienta el romance. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): si alguien intenta manipularlo, déjelo pasar. Prepárese para ir en una dirección que ofrezca estímulo mental y la oportunidad de crecer personal o espiritualmente. Utilice su inteligencia para superar la interferencia emocional, la tentación y la pérdida. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): una oferta merecerá su tiempo y esfuerzo. Un cambio en el hogar será una experiencia que cambiará su vida y lo alentará hacer las cosas de modo diferente. Una habilidad que ha utilizado de forma singular traerá un flujo de caja inesperado. Se favorece el romance. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mire hacia adentro y considere qué puede hacer para mejorar su aspecto y cómo se siente. Adoptar una rutina que aliente el ejercicio, la dieta y un estilo de vida saludable le dará la energía que necesita para actuar en su nivel óptimo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): es hora de hacer un cambio. Actualice su aspecto. Cambie el modo en el que encara el trabajo, maneja su dinero y lo que hace con su tiempo libre. Descubrirá un estilo de vida que lo hará feliz. Se favorece el romance. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.