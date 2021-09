Horóscopo de hoy: día sábado 25 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Catherine Zeta-Jones, 52; Will Smith, 53; Michael Douglas, 77; Barbara Walters, 92.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la dedicación llevará al éxito. No pierda de vista su meta ni descarte ningún detalle que lo pueda ayudar a obtener mejores resultados. Piense de modo no convencional y cíñase al presupuesto que establezca. Tome el camino que lleve a la mejor oportunidad y no acuerde por menos de lo que quiere. Este es un momento crucial en su vida. Sus números son 7, 18, 21, 24, 36, 38, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, enérgico y generoso. Es creativo y oportuno.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): dé todo de usted, y obtendrá lo mismo a cambio. Un diálogo abierto lo ayudará a desarrollar un plan que se adapte tanto a usted como a quien sea la persona con quien cuente para obtener ayuda. No deje nada al azar, y no gaste innecesariamente. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): manténgase enfocado hasta que obtenga lo que quiere. Un enfoque directo lo ayudará a descubrir quién está de su lado. Un cambio personal puede no ser deseado ni esperado, pero al final será beneficioso. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cíñase a la verdad. Tiene mucho que ganar si es abierto y lleva a cabo sus planes. Participe en eventos que ofrescan experiencia, conocimiento y la oportunidad de avanzar. Hable desde el corazón y obtendrá respeto y apoyo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): piense antes de actuar. Hablar demasiado o prometer más de lo que puede dar lo pondrá en una posición precaria. Haga que su meta sea personal, y dedique su tiempo a mejorar su estado físico y asegurar la buena salud. El romance mejorará una relación significativa. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): deténgase antes de hacer algo que cause fricción con alguien con quien trata a diario. Concéntrese en terminar lo que empieza. No deje margen al error o la crítica. Expanda su mente, y cree un ambiente de cariño para su familia y amigos. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio de actitud lo ayudará a persuadir a otros a que vean las cosas a su modo. Enfóquese más en el amor, la paz y la aptitud física. Si está en su mejor estado, atraerá atención positiva. El romance mejorará su vida personal. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): interactúe con gente que tiene algo que ofrecer. Mantenga la mente abierta y descubrirá formas de utilizar la información que recibe para su ventaja. Participe en trabajos en red o eventos sociales que le den una plataforma para compartir sus ideas. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): viva la vida a su modo. Tome la iniciativa para dirigirse en una dirección que le dé paz mental. No permita que la pereza o la falta de entusiasmo lo detengan. Tome el control de su vida, y establezca metas que lo motiven a avanzar. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): confíe en su juicio en lugar de escuchar a otros. No permita que un interés amoroso interfiera con sus planes ni lo obligue a hacer algo que vaya en contra de sus creencias o su zona de confort. Piense por sí mismo y haga lo que debe hacer. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): vaya más lento; el tiempo está de su lado y actuar con prisa llevará al arrepentimiento. Relájese y disfrute de lo que la vida tiene para ofrecer. Dedique tiempo a reorganizar su espacio y preparar un lugar para algo que quiere hacer o que halle entretenido. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aborde los asuntos médicos, económicos y contractuales. Haga de la paz mental una prioridad, y hallará más fácil manejar los problemas agudos y los cambios que tienen lugar con amigos y familiares o dentro de su hogar. La preparación es lo que más le conviene. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mire sus opciones, luego comience a dirigirse en una dirección que aliente una mejor posición o estilo de vida. La forma en que maneje su dinero e inversiones determinará lo que puede lograr. Considere una empresa conjunta con alguien singular. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.