Horóscopo de hoy: día sábado 02 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kelly Ripa, 51; Sting, 70; Annie Leibovitz, 72; Donna Karan, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: manténgase en contacto con las personas que tienen algo que ofrecer a cambio. Un proceso de pensamiento colectivo ayudará a delinear los mejores resultados posibles. Si permite que sus emociones tomen las decisiones por usted, le será difícil alcanzar sus expectativas. No presione a los que no pueden ayudar; en cambio, colabore con los que tienen algo que ofrecer. Sus números son 3, 9, 20, 24, 31, 44, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es divertido, talentoso y encantador. Es diligente y convincente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): participe y haga algo que lo haga sentir orgulloso. Esto lo ayudará a generar confianza y le dará la iniciativa para sobresalir. Dedique tiempo a trabajar junto a alguien con quien le guste estar y su relación prosperará. Mantenga sus gastos bajos y su moral alta. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): examine lo que hacen los demás, pero antes de criticar a alguien, mire hacia adentro. Enfóquese en el crecimiento y la superación personal antes de intentar cambiar a otra persona. Elija la paz y el amor sobre el caos y la discordia. Un gesto romántico alentará un futuro mejor. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): se enfrentará a alguien demandante. Sea franco acerca de lo que quiere que suceda; le enseñará a alguien una lección en lugar de aprenderla usted mismo. No ceda cuando debería quien establece los estándares. Haga lo que sea mejor para usted. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una confrontación le abrirá los ojos a nuevas posibilidades. No tolere a la gente que no lo aprecia ni a lo que usted tiene para ofrecer. Involúcrese en algo que lo apasione. El romance está en aumento. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se altere. Es una ventaja para usted mantener la paz y extender una mano de bienvenida a cualquiera que esté en su territorio. Es hora de emprender una aventura que lo desafíe intelectualmente. Explore nuevos intereses. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): planee algo especial para alguien a quien ama. Agite un poco las cosas y muéstrele a todos que no es tan predecible como parece. Salga de su zona de confort; se sorprenderá de lo adaptable que puede ser. Se favorece el romance. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): reorganice su espacio, y pase tiempo con alguien que aprecia las mismas cosas que usted. No permita que el pasado se interponga entre usted y su felicidad. Es hora de avanzar con sus planes y disfrutar de lo que la vida tiene para ofrecer. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): demasiado de cualquier cosa causará fricciones con alguien a quien usted le importa. Revise las opciones que tiene y lo que puede hacer para mejorar su vida. Asista a un evento o seminario que ofrezca percepción sobre diferentes estilos de vida. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): podrá expandir sus intereses y usar sus habilidades para ayudar a un amigo o familiar necesitado. Las personas que encuentre le ofrecerán sugerencias, que pueden ayudarlo a aprovechar algo, que puede convertirse en un negocio lucrativo. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): el gasto impulsivo será su ruina. Guarde su dinero en efectivo, tarjetas de crédito y cartera en un lugar seguro. Haga un presupuesto con cuidado y no deje nada al azar o en manos de otro. Tome el control y elija hacer lo mejor para usted. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no corra un riesgo. Haga preguntas, averigüe dónde está parado y tome decisiones basadas en lo que sabe que es factible. No permita que un amigo o familiar tome decisiones por usted ni lo convenza de algo que no se adapte a sus necesidades. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): el equilibrio y la igualdad son importantes. Sea complaciente, pero pida lo mismo a cambio. Atraerá la atención de alguien si elige un estilo de vida singular. La oportunidad de hacer un cambio positivo en sus arreglos de vivienda parece prometedora. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.