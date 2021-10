Horóscopo de hoy: día miércoles 13 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Sacha Baron Cohen, 50; Kate Walsh, 54; Christopher Judge, 57; Marie Osmond, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: explore las posibilidades, sea innovador y desafíese a pensar de modo no convencional. Esté abierto a sugerencias y listo para hacer una jugada cuando se presente una oportunidad. No se quede sentado, no siga a otros ni deje nada al azar. Confíe en sus instintos y vencerá a la duda. Encare las situaciones de frente, su potencial saldrá a la superficie y tomará el mando. Sus números son 9, 13, 21, 24, 33, 37, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es agresivo, intenso e ingenioso. Ama la diversión y es competitivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no está solo. Tiene más a su favor de lo que advierte. Salga de su zona de confort y se percatará de que tiene el control. Una sociedad será útil cuando tenga equilibrio y todos hagan contribuciones. El romance está en aumento. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): manténgase enfocado en lo que más lo ayude. No permita que las emociones lo lleven a tomar malas decisiones o a entrar en situaciones prolongadas que se interpongan entre usted y lo que desea. La incertidumbre es el enemigo y la confianza y la coherencia serán sus boletos al éxito. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): diríjase en la dirección que más lo emocione. Siga a su corazón y disfrute del viaje. Expanda su mente y aumentarán sus opciones. Apóyese en lo que tiene para ofrecer a las personas que pueden ayudarlo a lograr su meta. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): será perceptivo pero temeroso. La inconsistencia será su ruina. Busque el camino de menor resistencia y le resultará más fácil trazar su curso de acción. No limite lo que puede hacer; instrúyase y proceda con entusiasmo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): preste atención a los detalles, reglas y reglamentos. Enfóquese lo que puede contribuir y que puede obtener a cambio. Aborde lo que haga con una mente abierta y expectativas razonables. Comprométase con lo que sea o con quien lo haga sentir cómodo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cuide de su hogar, su familia y su salud. No confíe en que otros le digan la verdad. Investigue con diligencia y tome las cosas en sus manos. Proteja lo que valora y haga cambios en su estilo de vida que le aseguren un futuro mejor. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): trate los problemas domésticos con cuidado. Controle su temperamento y establezca pautas que sean fáciles de seguir. Mostrar disciplina alentará a otros a hacer lo mismo. Busque el equilibrio y ofrezca sugerencias positivas. El cambio comienza con usted. Elija la paz sobre el caos. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): viva y aprenda. Permita que la experiencia sea su maestro y deseche los errores. Enfóquese en avanzar y en lo que puede lograr en lugar de quedarse pensando en alguien o algo que no puede cambiar. Sea creativo y avance con optimismo. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): siga haciendo su trabajo. Dejar que lo que hacen otros lo influyan lo hará ir más lento y quedar mal. Enfóquese en avanzar para asegurarse de no quedar atrás. El trabajo duro recompensará. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): organice sus pensamientos y priorice cómo quiere proceder. Una vez que tenga una lista de tareas, le resultará más fácil poner manos a la obra y terminar lo que comienza. Despeje el camino y eso le levantará el ánimo. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aborde los problemas que involucren a las agencias del gobierno, las instituciones y los asuntos legales o económicos antes de aceptar algo nuevo. Aumente sus calificaciones y haga ajustes físicos que mejoren su salud. Decídase a compartir sus intenciones con alguien a quien ama. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): participe en eventos o actividades que tengan un propósito. Cómo contribuya a algo importante para usted influirá en el modo en que le respondan los otros. Mantener una buena reputación llevará a una oportunidad inesperada de hacer las cosas de manera diferente. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.